經濟

渣打疫下信貸減值大增 上季盈利勝預期 倫敦股價急挫5%

【明報專訊】渣打集團（2888）今年第二季稅前賺逾7億美元，高於預期的5.5億美元，但受新冠疫情影響，信貸減值大增近2.5倍。集團表示，儘管減值費用增加，渣打仍保持盈利及高水平的資本比率，相信較大型市場將於未來數季起帶動全球經濟。渣打昨績後曾急升逾7%，但其後又倒跌，最終以全日低位41.8元收市，挫1.9%。昨晚倫敦股價跌逾5%，折合港元跌至40元。

明報記者 溫藹紅

今年第二季，渣打的除稅前基本溢利7.33億美元（表1），按年大跌40%，但仍高於市場預期的5.5億美元；經營收入按年跌4%仍勝預期，錄得37.2億美元。由於環球經濟疲弱，期內信貸減值按年大增2.5倍至6.11億美元，淨息差下跌39基點（1%等如100基點）至1.28%，有形股本回報率（ROTE）跌至3.5%，距離集團10%的目標愈來愈遠。不過，在英國監管機構不允許派息及回購下，普通股權一級資本比率（CET1）達到14.3%，超過目標14%的上限。

有形股本回報率3.5% 遠離10%目標

集團大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正指，集團減值費用雖然大幅增加，但仍錄得盈利及高水平的CET1，部分地區經濟仍未復蘇，仍存有甚大不確定性，預計下半年收入增長或將下降，淨息差繼續受壓。集團又預計，在經濟和政治因素的推動下，中美關係仍然緊張，預期將構成甚大的不確定性。

港區稅前盈利跌22% 仍貢獻最多

從地區業務來看（表2），第二季大中華及北亞區稅前賺4.84億美元，當中香港賺3.27億美元，雖然按年跌22%，但仍是貢獻集團盈利最多的市場；而美國及英國稅前盈利更按年大幅增長4.92倍及90倍，集團指是由於金融市場業務表現強勁，其中債務價值得到正向調整，加上成本下降抵消了減值影響。

昨日彭博報道指渣打將重啟全球裁員計劃，洪拒評論個別報道，重申集團目標是將今年的支出控制在100億美元以下，並將於未來作更多業務投資。

分析：資本充裕 隨時可復派息

渣打發言人其後補充，今年較早前管理層已採取行動控制支出，同時保障員工工作，包括凍結招聘、減少及重新配置投資等，又指有關裁減職位的工作已進行超過4年，並非疫情所導致的影響。

標普指，渣打在過去數年將更多精力放於風險管理上，降低有關影響，這將有助該行渡過艱難的經營環境，認為表現大致符合預期。

美銀報告則指，渣打的CET1較市場預期高出70個基點，即代表有19億美元的額外可分配資本，一旦「停派息」要求結束，或將迅速恢復派息。

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