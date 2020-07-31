百威6月中國銷售創單月高 下半年續好

股價昨一度升10%

百威亞太股價在公布業績後做好，曾高見28.1元，見超過7個月高位，最多飈升10.2%，收市報26.75元，升4.90%。

百威昨日公布，上半年少賺七成至1.85億美元，收入下跌23.5%至25.75億美元；毛利下跌26.9%至13.27億美元；每股盈利1.4美分，按年下跌73.3%；不派中期息。上半年銷量按年減少22.2%，但受超市、便利店、電商銷售渠道貢獻，第二季的銷量跌幅收窄至6.1%。

中國業務方面，上半年收入下跌23.3%，單計第二季只跌4.6%。楊克指出，雖然中國4月銷量下跌17%，但由於當地疫情紓緩，零售、餐飲、夜生活銷售渠道已逐漸恢復，中國銷售於6月創歷來新高。而超市、便利店、電商亦為銷量帶來一半的貢獻，故公司未來計劃投放更多資源在以上渠道。

高端啤酒市場方面，其在中國市場的市佔率只有16%，與歐美、韓國市場仍有差距，但相信高端啤酒品牌會在中國長遠發展，公司亦會繼續推出新產品及回應消費者的需要。他補充，公司會繼續擴大市場份額，並會在不同的國家尋找併購機會。