恒大擬明年分拆物管上市

【明報專訊】外電昨日報道，內房龍頭中國恒大（3333）計劃於明年上半年分拆旗下物管業務在港上市，集資規模料介乎10億至20億美元（約為78億至156億港元）。IFR報道稱，恒大正與瑞銀、農銀、建銀、華泰金融、中信里昂及海通國際商討上市事宜。