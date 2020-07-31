經濟

恒大擬明年分拆物管上市

【明報專訊】外電昨日報道，內房龍頭中國恒大（3333）計劃於明年上半年分拆旗下物管業務在港上市，集資規模料介乎10億至20億美元（約為78億至156億港元）。IFR報道稱，恒大正與瑞銀、農銀、建銀、華泰金融、中信里昂及海通國際商討上市事宜。

集資最多156億

本報早前獲悉，恒大於7月時已為分拆上市事宜挑選投行，有指恒大主席許家印安排其子許智健打理物管公司。

根據恒大官網，許智健為地產集團副總裁，亦負責集團物業、園林等的管理工作。恒大昨日報21.55元，升0.47%。

新股方面，生物製藥服務提供商泰格醫藥（3347）今日中午12時截止認購。建築商智勤控股（9913）則昨日開始招股。泰格昨日率先截止孖展認購，統計7家券商，累計3日借出約792億元孖展，相當於超購133倍。

泰格醫藥孖展792億 超購133倍

泰格醫藥A股昨日跌1.98%，收報107.28元人民幣。本次新股定價則介乎88元至100元。若上限定價，泰格將集資107億元，成為年度集資最大醫藥股。

另外，智勤控股昨日則公布，擬全球發售2.5億股，招股價介乎每股0.52元至0.64元，最多集資1.6億元。每手4000股，入場費2858.79元。公司為香港模板承建商，本次未有引入基石投資者。招股期至下周二（8月4日）結束，擬8月14日上市。

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