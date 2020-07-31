WeLab Bank開業 推8%消費回贈

匯立銀行表示，試業期間該行已邀請約2000名客戶試用服務，其間客戶輪侯名單人數，超過試業目標人數10倍，反應勝過預期。除了早前已推廣的「GoSave」定存計劃外，該行亦將推出無卡號扣帳卡（Debit Card）網上消費8%現金回贈。

客戶輪侯名單達兩萬人

匯立銀行行政總裁謝學海表示，該行與萬事達卡（Mastercard）合作推出的無卡號扣帳卡，除了可用於提款，亦可進行消費付款，若客戶於推廣期透過該卡消費，無論網上或實體店，均可享有最高8%現金回贈。

而據優惠條款及細則，由昨日至今年8月31日，客戶使用該卡以任何貨幣進行的各交易將可獲優惠，但指符合現金回贈的累計交易金額上限為3000元，但不包括轉帳、購買或充值電子錢包、繳交網上帳單等。他又預告，或將於年底前推出銀行貸款服務。

該行亦會推出「GoSave」定存計劃，主打「存款小巴」概念，年利率將隨着參與客戶人數而遞增，以每星期為基準，坐滿乘客便「開車」，只要每80個人成功敘做定存戶口，客戶存入的首10萬元，將可獲最高4.5厘年利率，即3個月最多獲息1125元，最低存款門檻10元。不過，該行早前在試業期間是為每60人成功開戶便可享有最高存息。

匯立銀行替任行政總裁李家達解釋，由於試業階段人數有限，基數較小，指該行定存計劃的客戶參與目標數量，將視乎市埸需求而設定，並會透過科技分析數據，平衝服務需求並作出調整，坦言「現時大部分時間每日都可以開到車」，指客戶獲得的優惠不會因而受影響。