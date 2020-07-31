經濟

聯儲局續放鴿 金管局再沽46億 鮑威爾：用盡工具支持經濟

【明報專訊】美國聯儲局本港時間昨日凌晨發表議息聲明，維持利率及買債速度不變，同時增加對經濟的描述，指現時「經濟活動及就業情况有改善，惟仍遠差於今年初的水平」。主席鮑威爾其後重申，將會動用所有工具以支持經濟。並強調現階段沒有想過加息，預計貨幣政策仍會維持寬鬆。港元昨天再觸及強方兌換保證，金管局共沽出46.5億元。

明報記者 蔡穎霖

議息結果一如預期維持不變，周三美股反應不大。鮑威爾其後在記者會中表示，美國正在經歷「有生以來」最嚴重的經濟滑坡，經濟發展的道路不明，主要取決於能否成功控制新冠肺炎疫情，並誓言會用一切可用工具，以維持當地經濟增長。目前未有考慮加息問題，預料在一段長時間，貨幣政策仍會保持寬鬆。

料息率長期低企 「沒想過加息」

尚渤投資管理公司（Thornburg Investment Management）聯席投資主管Jeff Klingelhofer稱，美聯儲繼續「放鴿」，利率將繼續維持低水平，通脹短期內仍然疲弱，陰霾在短期內難以消散。該行認為，美聯儲已出盡法寶，以不同貨幣政策工具應對是次經濟危機，但在短期內實在難以製造通脹。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin認為，美聯儲對當地經濟仍存有擔憂，故料在下一次的會議上，美聯儲或會進一步放寬貨幣政策。預計美匯繼續走弱，歐元兌美元匯率可望1.18，創近兩年新高；2021年的匯率，將大幅介乎1.15至1.25水平。而近日美匯指數已跌穿94水平，創逾兩年低，昨晚報93.4。

新加坡銀行：下次會議進一步寬鬆

在本港，金管局預期未來一段時間內，美聯儲較大機會維持政策利率於接近零水平。當局又指出，香港的銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場亦保持有序運作，4月以來強方兌換保證多次被觸發，至今已有超過約1100億港元的資金流入了港元體系，金管局會繼續監察市場情况，按照聯匯制度保持貨幣及金融穩定。

恒指跌172點 成交增至1283億

金管局昨日在清晨及下午先後兩次入市，共沽出46.5億元，為近3周以來首次入市，8月3日的香港銀行體系總結餘將增至1849.06億元。同時，匯豐銀行宣布最優惠利率將維持不變，保持在目前的5厘水平。昨日1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）微升0.14點子至0.25厘，仍處於極低水平，隔夜HIBOR則跌至0.047厘。

恒指昨天收市跌172點或0.69%，報24710點；主板成交金額1283億元，較前一天增加22.9%。恒生科技指數收報7100點，升0.21%；國指跌87點或0.86%，報10097點。

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