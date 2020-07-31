恒隆地產半年實賺20億 中期息0.17元

受惠內地奢侈品消費V彈

母公司恒隆集團（0010）的股東應佔虧損15.95億元，由盈轉虧；基本純利跌42.51%至13.36億元；每股派中期息維持0.19元不變。摩根士丹利及花旗均認為，恒隆地產的基本純利略遜預期，摩根大通則稱大抵符合預期，亮點聚焦於上海及無錫的商場業務強勁復蘇。

恒隆地產期內沒有售樓收益，香港的商舖組合收入減少5%至11.33億元，銅鑼灣商舖組合因遊客及相關零售消費大幅減少而受最大衝擊。收入下跌13%至2.81億元，租出率下跌七個百分點至92%。

旺角雅蘭中心及家樂坊的收入減少9%，港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場的收入分別升1%及跌5%。內地的商場在上海、無錫及瀋陽等項目增長帶動下，整體收入錄得4%增長，達21.9億元。

陳啟宗：港買地言之過早

盧韋柏形容，內地的商場則受惠於奢侈品消費V形反彈，因此相關紓困措施已於6月份完結。集團會視乎情况將內地個別四星級的商場，提高至五星級，適當增加奢侈品消費比例。主席陳啟宗指出，在中美交惡下，預期對內地奢侈品消費輕微利好。至於集團會否趁香港市况低迷時擁抱熊市買地，他認為言之過早，還要看其他同業及市况而定。