經濟

稱減租逾10億 九置半年實賺38億

【明報專訊】九龍倉置業（1997）（下簡稱九置）投資物業重估錄得公允價值虧損75.29億元，致上半年度淨虧損44.54億元；撇除重估公允值虧損，基礎淨盈利減少26%至38.44億元，酒店業務更受新冠肺炎疫情重挫，由盈轉虧。期內海港城少賺30%至35.65億元，主席兼常務董事吳天海表示，集團因應新冠肺炎疫情提供租金寬免超過10億元，期望租戶了解業主的困難，並謂當前會採取守勢，並開源節流。

九置核心盈利跌26%

該集團的旗艦物業海港城的零售物業及寫字樓出租率降至90%及86%，總收入下跌28%至45億元，零售租金收入佔25億元，時裝類佔比40%，共逾500家商戶進駐。另有20家品牌新商戶及食肆進場，當中包括Hermes等品牌店會擴充店址。海港城整體營業盈利按年跌30%，去年同期為50.93億元，反映期內只餘35.65億元。若不包括3間酒店，海港城估值只餘1681億元，按年大減45億元。時代廣場的營業盈利則按年大減21%，相比去年同期的12.71億元，反映期內只餘10億元左右，其估值按年大減46億元，只餘546億元。其淨負債按年大增100億元，達526億元，扯高負債比率5.5個百分點至24.8%。

九置的中期業績，比此前大行摩根大通估計的基礎淨溢利及派息跌幅為小。該股昨日收報28元，跌0.36%。吳天海表示，在第三波疫情影響下，無法預測往後情况，並謂除了租戶有困難之外，業主亦有困難及限制，需要應付利息、還債、向員工支付薪水、交差餉及地租等，冀和租戶尋求平衡。

吳天海：業主亦要還債支付員工薪水

吳天海形容，目前營商環境非常不利，但是既立根香港，除非疫情改變了香港的競爭力才另作打算，暫時未見到香港出現問題。集團仍以投資物業為主業，既無計劃參與發展項目，亦不會將酒店改建為寫字樓。酒店業務方面，發展多些本地客源。

相關字詞﹕時代廣場 海港城 摩根大通 吳天海 九置 九龍倉置業

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