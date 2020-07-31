食品店一枝獨秀 其餘第三季未樂觀

她表示，6月超市銷貨價值按年升4.5%，較5月升幅有所收窄，相信是放寬限聚令後，市民多外出用餐所影響，至於百貨公司由5月跌37.5%，大幅收窄至7%只是基數問題，實際銷貨價值按月計就跌7.56%至33.49億元。

化妝品高檔珠寶7月恐瀉六至八成

展望7月，謝邱安儀指出，便利店、電器等類別會員預計7月生意將錄得一至兩成跌幅；百貨公司就估計下跌兩至四成；化妝品及高檔珠寶更預計下跌六至八成。不過零售商現時主要採取無薪假措施，相信由於保就業計劃，行業裁員速度有所減低，暫時未有7至8月裁員計劃。

謝邱安儀表示，去年下半年受社會事件影響，基數愈來愈低，原先預計跌幅有望收窄，但過去社會事件仍有人外出消費，今次疫情比起社會事件更艱難，相信跌幅或會更深。由於前景有太多不確定性，包括疫情反覆，香港失業率不斷上升影響市民消費意欲，加上下半年遊客重臨香港的機會很微，零售商完全依賴本地市場，難以預測下半年及全年零售情况。