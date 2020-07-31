港6月零售挫25％ 連跌17月 協會轟業主不減租 吳天海：需平衡自身能力

明報記者 蕭嘉聰

謝邱安儀表示，7月首周仍可承接上月的生意，但第二周起市民外出購物意欲大跌，人流大減，令1萬元現金計劃效用明顯減低。零售商早於去年社會運動後，已縮減營業時間，現時超過六成受訪會員表示，已關閉部分店舖節省開支，情况較之前嚴重，接近一半受訪會員將會在7、8月關店減低虧損情况，相信是等到租約期滿而關店。

謝邱安儀：不足5%會員獲減租

她相信，保就業計劃過後，如疫情依然反覆，業主依然要求交全租，將不能避免出現結業潮，現已有會員甚至放棄保就業計劃的資助結業。亦有不少於一半的會員反映，接獲各類業主的律師信，僅不足5%會員獲得減租減免。協會周二發公開信後，業主態度仍然強硬，但協會不能立即作結論，需要時間再作觀察。至於會否考慮設立「黑名單」，謝邱安儀表示，始終零售商與業主是「唇亡齒寒」，希望以友善方式商討，但如果業主未有回應，不排除會有進一步行動或公布「業主黑名單」。

除了零售行業，餐飲業聯盟亦公開要求減租。由逾700間餐廳及酒吧組成的「救救香港飲食業」大聯盟昨登報「求救」，指政府近日的禁令猶如趕盡殺絕，現時有逾1000間食肆暫停營業，約3000間食肆暫停晚市，預料全行本月將損失70億元生意額。大聯盟早前訪問逾千名同業，有九成表示業主未能提供足夠的租務援助，雖然薪金有保就業計劃資助，租金卻是無可避免的支出，但有不少業主透過惡劣手段牟取暴利，例如以減租1個月為條件，要求延長租約18個月，令情况雪上加霜，呼籲政府為良心業主減稅，以鼓勵業主減租。

餐飲業籲以減稅鼓勵業主減租

九置主席兼常務董事吳天海昨日就表示，業主亦需支付利息、差餉等「唔可能單方面拯救地球」。他以早年讀書時學習拯溺，其老師在第一堂課時所言作比喻：「救人前要問問是否有能力去救，有人掙扎時，如果拯溺者泳術不精，便兩個一齊死。」如業主財務狀况出現問題，遇到信貸收緊時評級亦會下跌，情况不會好很多。同日公布業績的恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏則表示，會視乎個別租戶而繼續給予紓困及支援。