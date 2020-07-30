「帶路先鋒」陳鳳翔：大灣區聯繫東盟 最看好深圳樓市

「帶路先鋒」主席陳鳳翔1980年代加入本港銀行及金融業，1990年代出任工商銀行香港分行創行司庫，跟着曾任職花旗私人銀行董事及上海商業銀行高級行政人員，近年他已從銀行業退休，目前擔任城市大學商學院客座教授，並成立「帶路先鋒」。

該組織目標是幫助本港年輕人認清一帶一路機遇，陳亦會在新城財經台及香港電台普通話台主持大灣區節目，形容自己每天把大部分精力放在相關的調研、授課及傳媒交流活動中。

東盟成中國最大貿易伙伴

不少港人留意大灣區可能始於2017年3月全國兩會宣布制定、去年2月國務院正式公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，不過，陳鳳翔指出，其實早於2013年中央公布一帶一路《願景與行動》中已提到要「打造粵港澳大灣區」，而他分析，一帶一路與大灣區這兩大國策屬息息相關，原因是中國希望藉着發展大灣區，加強與東盟十國的經濟聯繫，「中國在每個地區的發展與規劃，與它對周邊國家的政策息息相關，例如新疆及黑龍江分別對標中亞及俄羅斯，而粵港澳大灣區則與中國對東盟十國的政策息息相關。」

陳鳳翔指出，在疫情陰霾之下，中國上半年外貿表現優於市場預期，原因之一是與東盟加強貿易往來，期內對東盟進出口規模達2.09萬億元人民幣，按年增長5.6%，而且不論出口及入口東盟均有增長，故此東貿亦已取代歐盟成為中國最大的貿易伙伴。

他分析，「是次疫情除了中國內地『先進先出』外，東南亞經濟亦比歐洲及美國恢復得較快，例如越南及馬來西亞便表現不錯；近年中美之間的矛盾不斷擴大，亦令亞洲區的發展更加有吸引力，前景可看高一線，亦是大灣區的機遇。」

向前望的話，中國擬興建由昆明出發，經過老撾、泰國、馬來西亞再到新加坡的高鐵網絡，當中由昆明至老撾的高鐵工程現已啟動，計劃於2022至2023年完工，通車後料為老撾這個只有約700萬人口的內陸貧困小國帶來重大變化，例如當地農民料可透過高鐵出口農產品至中國，改善生計；至於老撾至泰國的高鐵工程亦已在密鑼緊鼓規劃中，而陳鳳翔曾到泰國實地考察該項目的進度。目前在大灣區9個內地城市，大部分已可坐高鐵到昆明，日後再南下老撾及泰國也十分方便，可望加強彼此的經濟聯繫。

深圳屬金融科技中心先行示範區

另外，創新是中國經濟增長動力所在，陳鳳翔指出，大灣區亦有創新走廊城市群，當中包括深圳、東莞、廣州及佛山，其近年樓價表現亦相對較佳。當中，他最看好深圳的發展前景，指深圳各區正按規劃發展為金融、科技、服務業、教育、旅遊及醫藥創新中心（見圖），加上去年8月中央將深圳定位提升至「建設中國特色社會主義先行示範區」，故此深圳亦是大灣區「9+2」城市中置業的首選。

事實上，深圳GDP首季在疫情陰霾倒退後，上季已出現「V形反彈」，上半年按年增長0.1%，優於全國平均水平，經濟繼續擴張自然為樓價帶來支持。

陳鳳翔又估計，大灣區「9+2」城市將來可能加入多一個內地城市汕頭，原因是深圳經濟不斷向東發展，目前已與惠州緊密聯繫，一同發展新興產業製造業，再向東延伸便是汕頭，「汕頭1980年代與深圳及珠海並列經濟特區，但汕頭這些年來的發展比較落後，若日後能被納入大灣區，對汕頭來說也是一個新的機遇」。

經濟發展推高物價 灣區退休預算增

總結是次訪問時，陳鳳翔表示，過去30年不少香港人在大灣區較偏遠的城市買樓，作為退休部署，但將來這樣做可能要提高預算，因為隨着大灣區經濟高速發展，當地通脹亦會升溫。

明報記者 葉創成

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