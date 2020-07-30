珠海置業 港銀按揭最高借七成 勝在息低方便 惟覆蓋樓盤有限

撰文、攝影 黃清瑤

內地交通銀行職員表示，如果香港人在內地買樓及考慮透過該行申請按揭貸款，申請人必須年滿18歲，另外要提供香港身分證、回鄉證，另須提供穩定收入證明如糧單、銀行月結單或稅單，連同樓宇買賣合同正本及首期付款證明如收據、轉帳證明等。另外，內地部分銀行亦會要求申請人提供結婚證書副本、學歷副本等。

內地貸款利率4.9厘 港人最多按六成

根據人行資料，5年以上的人民幣貸款基準利率為4.9厘。內地人最多可借七成按揭，港人普遍最多借六成。假設樓價250萬元（人民幣，下同），分30年還款及貸款六成即150萬元，總還款額約286.6萬元，全期利息約136.6萬元，月供約7961元。另外要留意的是，如果在內地已有物業，按揭成數則未必能夠做足六成。記者向內地銀行查詢稱自己在深圳有一套物業，職員指如在珠海買樓，最多只能借五成按揭。

如果考慮在本港銀行申請按揭，要留意並非所有大灣區城市及屋苑都可敘做按揭，有些銀行則會就指定城市或樓盤提供按揭計劃，建議買樓前查詢清楚。在港申請按揭好處是只需在香港分行繳交資料辦理，毋須頻繁往來內地，在疫情肆虐下尤其方便。按息則以香港利率計算，實際按息約3.25厘。

港銀申按揭須過壓力測試

假設在港已有物業，則毋須在內地繳付15%從價印花稅，加上還款以港元結算，可減低匯率風險。申請手續與香港物業相似，須通過壓力測試。

不少本港銀行都推出大灣區按揭計劃，包括南洋商業銀行、工銀亞洲、東亞銀行、招商永隆等。就以南洋商業為例，該行於今年1月推出大灣區置業按揭計劃，申請人可於分行辦理指定大灣區城市的住宅貸款，貸款額可高達樓宇成交價或估價的七成，以較低者為準，目前利率為P-2.25厘，即貸款利率為2.75厘，較其他銀行的3.25厘為低，還款期最長30年。「南商理財」客戶可於12間大灣區分行，包括深圳、佛山、廣州分行獲得理財客戶身分互認，轉帳通知內地銀行可豁免匯款手續費及享有一站式金融服務。

又以工銀亞洲為例，該行早前推出「灣區置業通」，惟只覆蓋深圳、中山、珠海的一手住宅或現契住宅，貸款額最高為物業成交價或估值六成。申請人在申請按揭時，須提供一手住房買賣合同、最近3個月出糧的銀行結單、出糧證明文件及香港住址。

珠海限購 無戶籍只准買一伙

另外要留意珠海限購令，如果擁有珠海戶籍，最多可購買3個珠海物業。倘沒有當地戶籍的香港人，在金灣區、斗門區及高新區，無論是一手或二手物業最多只可買一個物業，毋須提供社保證明；如果買香洲區及橫琴新區面積小於180平方米全新樓則須提供3年及5年的社保證明，限購一伙，而面積大過180平方米則可豁免社保證明，但亦限購一伙。

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