經濟
活在灣區

香港地產

珠海置業 港銀按揭最高借七成 勝在息低方便 惟覆蓋樓盤有限

【明報專訊】珠海樓價仍遠低於香港，成為不少退休人士的後花園，或是年輕人考慮投資的地方。如果在內地置業，年長人士或者有能力一筆過付款，而年輕人多數需向銀行敘做按揭貸款，那麼在內地銀行還是本地銀行申請按揭較划算呢？

撰文、攝影 黃清瑤

內地交通銀行職員表示，如果香港人在內地買樓及考慮透過該行申請按揭貸款，申請人必須年滿18歲，另外要提供香港身分證、回鄉證，另須提供穩定收入證明如糧單、銀行月結單或稅單，連同樓宇買賣合同正本及首期付款證明如收據、轉帳證明等。另外，內地部分銀行亦會要求申請人提供結婚證書副本、學歷副本等。

內地貸款利率4.9厘 港人最多按六成

根據人行資料，5年以上的人民幣貸款基準利率為4.9厘。內地人最多可借七成按揭，港人普遍最多借六成。假設樓價250萬元（人民幣，下同），分30年還款及貸款六成即150萬元，總還款額約286.6萬元，全期利息約136.6萬元，月供約7961元。另外要留意的是，如果在內地已有物業，按揭成數則未必能夠做足六成。記者向內地銀行查詢稱自己在深圳有一套物業，職員指如在珠海買樓，最多只能借五成按揭。

如果考慮在本港銀行申請按揭，要留意並非所有大灣區城市及屋苑都可敘做按揭，有些銀行則會就指定城市或樓盤提供按揭計劃，建議買樓前查詢清楚。在港申請按揭好處是只需在香港分行繳交資料辦理，毋須頻繁往來內地，在疫情肆虐下尤其方便。按息則以香港利率計算，實際按息約3.25厘。

港銀申按揭須過壓力測試

假設在港已有物業，則毋須在內地繳付15%從價印花稅，加上還款以港元結算，可減低匯率風險。申請手續與香港物業相似，須通過壓力測試。

不少本港銀行都推出大灣區按揭計劃，包括南洋商業銀行、工銀亞洲、東亞銀行、招商永隆等。就以南洋商業為例，該行於今年1月推出大灣區置業按揭計劃，申請人可於分行辦理指定大灣區城市的住宅貸款，貸款額可高達樓宇成交價或估價的七成，以較低者為準，目前利率為P-2.25厘，即貸款利率為2.75厘，較其他銀行的3.25厘為低，還款期最長30年。「南商理財」客戶可於12間大灣區分行，包括深圳、佛山、廣州分行獲得理財客戶身分互認，轉帳通知內地銀行可豁免匯款手續費及享有一站式金融服務。

又以工銀亞洲為例，該行早前推出「灣區置業通」，惟只覆蓋深圳、中山、珠海的一手住宅或現契住宅，貸款額最高為物業成交價或估值六成。申請人在申請按揭時，須提供一手住房買賣合同、最近3個月出糧的銀行結單、出糧證明文件及香港住址。

珠海限購 無戶籍只准買一伙

另外要留意珠海限購令，如果擁有珠海戶籍，最多可購買3個珠海物業。倘沒有當地戶籍的香港人，在金灣區、斗門區及高新區，無論是一手或二手物業最多只可買一個物業，毋須提供社保證明；如果買香洲區及橫琴新區面積小於180平方米全新樓則須提供3年及5年的社保證明，限購一伙，而面積大過180平方米則可豁免社保證明，但亦限購一伙。

[活在灣區]

上 / 下一篇新聞

港次季GDP無改善 按年挫9% 消費投資服務輸出跌幅按季擴大
港次季GDP無改善 按年挫9% 消費投資服務輸出跌幅按季擴大
政府財赤近3000億 分析：仍有空間保就業
政府財赤近3000億 分析：仍有空間保就業
36%中小企稱貸款「較困難」 歷來最多
36%中小企稱貸款「較困難」 歷來最多
疫市日用消費旺 日本城阿信屋績佳
疫市日用消費旺 日本城阿信屋績佳
稻香中期恐蝕逾億 Ringer Hut全線結業
稻香中期恐蝕逾億 Ringer Hut全線結業
美心半年蝕3.9億 牛奶公司核心盈利跌40％
美心半年蝕3.9億 牛奶公司核心盈利跌40％
高銀賠錢重售啟德地 新買家35億接貨 呎價估值重回1.2萬水平 有機與新買家三七分帳
高銀賠錢重售啟德地 新買家35億接貨 呎價估值重回1.2萬水平 有機與新買家三七分帳
重現淨流入A股反彈2% 恒指升110點
重現淨流入A股反彈2% 恒指升110點
Prada上半年蝕16億停派息 亞太區銷售額跌兩成
Prada上半年蝕16億停派息 亞太區銷售額跌兩成
擬換股全購康宏 國藝：雙方磋商中
擬換股全購康宏 國藝：雙方磋商中
微醫傳延至明年初上市 先私人融資23億
微醫傳延至明年初上市 先私人融資23億
ASM拒發新訂單指引 股價挫 需求恐減弱 高盛籲「沽售」
ASM拒發新訂單指引 股價挫 需求恐減弱 高盛籲「沽售」
IMAX中國中期轉蝕 仍派中期股息0.155元
IMAX中國中期轉蝕 仍派中期股息0.155元
禁止買賣期大股東注資 三盛：取消交易致歉
禁止買賣期大股東注資 三盛：取消交易致歉
新航載客量挫99.5% 首財季蝕63億
新航載客量挫99.5% 首財季蝕63億
fb反駁壟斷：抗中國威脅 4巨頭赴聽證會 蘋果點名華為競爭劇烈
fb反駁壟斷：抗中國威脅 4巨頭赴聽證會 蘋果點名華為競爭劇烈
蘋果iPhone次季內地銷售飈225%
蘋果iPhone次季內地銷售飈225%
上季虧損急增 波音料擴大裁員
上季虧損急增 波音料擴大裁員
張兆聰：美股倘走出方向 A股或突破
張兆聰：美股倘走出方向 A股或突破
黃德几：李寧整固後有望再上
黃德几：李寧整固後有望再上
李曉佳：匯控買的中國保險已失效
李曉佳：匯控買的中國保險已失效
張兆聰：海信仍落後 短線博反彈空間大
張兆聰：海信仍落後 短線博反彈空間大
周顯：陳智思戶口被取消 銀行驚青居多
周顯：陳智思戶口被取消 銀行驚青居多
湯文亮：細價樓爆煲論之「人滿之患」
湯文亮：細價樓爆煲論之「人滿之患」
萬科青建37億奪大埔馬窩地 每呎地價4738元 較4年半前同區貴1.6倍
萬科青建37億奪大埔馬窩地 每呎地價4738元 較4年半前同區貴1.6倍
禁制令煞停鄧成波加連威老道強拍
禁制令煞停鄧成波加連威老道強拍
輝百閣3房3700萬賣殼沽 返3年前價
輝百閣3房3700萬賣殼沽 返3年前價
帝御‧金灣今截票 暫收6600張 超額35倍
帝御‧金灣今截票 暫收6600張 超額35倍
謝斐道舖劈價六成 1950萬沽
謝斐道舖劈價六成 1950萬沽
風季來臨 家居防風4貼士 近年多超級颱風 破壞力驚人
風季來臨 家居防風4貼士 近年多超級颱風 破壞力驚人
善用內地房產網 追蹤灣區樓價
善用內地房產網 追蹤灣區樓價
「帶路先鋒」陳鳳翔：大灣區聯繫東盟 最看好深圳樓市
「帶路先鋒」陳鳳翔：大灣區聯繫東盟 最看好深圳樓市
處理斷供物業 中港做法迥異
處理斷供物業 中港做法迥異