風季來臨 家居防風4貼士 近年多超級颱風 破壞力驚人

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

本港高樓大廈林立，普遍新盤更偏好採用玻璃幕牆及大玻璃窗，美觀之餘更有助採納自然光。可是，每逢打風落雨，玻璃窗就成為家居安全的第一大威脅，而窗邊滲水的善後工夫，就最令人懊惱。首個貼士就正是圍繞窗戶，測量師盧靜兒表示，提前檢查窗戶及維修，便可減少滲水入屋的問題。

一般而言，可用肉眼觀察窗架有沒有變形，再檢查窗鉸內是否有足夠的螺絲及拉釘，查看窗戶周邊的防水膠邊是否完整，留意窗槽排水孔有沒有被阻塞，從而確保窗戶處於正常狀態。

牛皮膠紙硬淨黏力高

同時，為防止玻璃碎裂，大家會於打風前在玻璃窗上貼膠紙，坊間會推薦易撕的皺紋膠紙，但測量師盧靜兒認為，牛皮膠紙夠硬淨，黏力高，亦不失為一個好選擇。盧靜兒解釋，在玻璃窗上貼膠紙最大的作用，是可以減低颱風和玻璃產生的共鳴效應，從而減低玻璃爆破的機會。

其次，戶外的露台要保持去水位暢通，去水位沒有淤塞，才能避免積水。打風前，要緊記將露台雜物妥善收好，搬回室內，以避免颱風將雜物吹走，招致損失之餘，不幸擊中途人就可大可小。

杜絕窗口冷氣機滲水

落雨滲水入屋的高危點又豈只窗戶，第三個貼士就落在冷氣機上。測量師盧靜兒表示，冷氣機滲水通常於窗口機出現，家中使用窗口機的話，可以查看冷氣機四周膠邊有沒有老化，或是否出現縫隙。如有，就應提早維修，杜絕滲水的危機。

提到冷氣機，坊間時有傳聞，打風時不應開冷氣，以免冷氣機的摩打與風鬥力，引致起火。對此，測量師盧靜兒就認為，夏天天氣炎熱，打風下不能開窗，冷氣又長期關閉確實會很焗促，因此她認為冷氣機可以照常啟動，但就應時常注意冷氣機有否出現異常的情况，若有雜聲、或者冒煙就要馬上關掉。

打風時應關上房門

此外，為增加室內空氣流通，可能有人會將房門打開。不過盧靜兒建議，打風時應關上房門，事關當強風正面吹襲窗戶時，室內其實是有足夠的氣壓，令玻璃門窗去抵禦颱風。不過，若然將房門打開，室內就會產生強大的對流，屆時室內的氣壓就未必可以抵禦窗外的颱風，亦會有機會令玻璃碎裂。

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