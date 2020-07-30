謝斐道舖劈價六成 1950萬沽

市場消息指，謝斐道313至323號地下A舖及天井，面積887方呎、天井408方呎，共1295方呎，現正租予食肆，原以4500萬元放售，至近日劈價2550萬元或57%，以1950萬元易手，呎價約1.51萬元，成交價低市價逾一成。原業主早於1977年以128萬元購入，持貨43年帳面賺1822萬元或逾14倍。

西洋菜南街舖4500萬沽 劈價兩成半

另旺角西洋菜南街196號地舖連閣樓，商舖面積900方呎，閣樓約200方呎，面積共1100方呎，兩周前（即尚未實施「晚六朝五禁堂食」）以6000萬元放售，日前以4500萬元連租約沽出商舖，減價1500萬元或25%，呎價4.09萬元。商舖正租予台式餐廳，月租約14.5萬元，租金回報約3.8厘。原業主2008年12月2050萬元購入，帳面獲利2450萬元或約1.2倍。

此外，中原（工商舖）工商部高級區域營業董事盧偉德表示，資深投資者羅珠雄以約6100萬元沽出觀塘成業街15至17號成運工業大廈地下地廠單位，物業面積4171方呎，呎價14,625元。羅氏於2017年5200萬元購入，現帳面獲利約900萬元或約17%。

另方面，世紀21奇豐區域經理胡佩碧指出，馬鞍山聽濤雅苑B1層雙號車位，以88萬元售出，較上月同層一個車位成交價100萬元跌12%，原業主2016年以71萬元購入，現帳面獲利17萬元或約24%。