帝御‧金灣今截票 暫收6600張 超額35倍

周六首輪賣185伙

帝御‧金灣周六首輪銷售185伙，實用介乎207至548方呎，屬開放式至兩房連儲物房間隔，為加辣限聚令生效後首個開售的全新盤， 整批折實平均實呎13,638元，今晚8時截止登記。恒地同系樓盤昨日售出兩個大單位、吸金逾5062萬元；其中馬鞍山迎海4期迎海‧駿岸，以3200萬元售出6座29樓A室，實用1454方呎4房戶，實呎逾2.2萬元；另元朗尚悅透過招標， 以1862.8萬元售出8座28樓F室（連室內裝修和車位），實用950方呎連天台和平台，實呎1.96萬元，買家完成交易後可獲2%現金回贈。

會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU，透過招標售出第1A座69樓A室，屬4房2套連工人房，實用1087方呎，成交價2108.78萬元，實呎1.94萬元；項目本月至今累沽2伙，套現約3700萬元。另香港興業（0480）愉景灣意堤，亦以2622萬元售出8座15樓B室，屬實用1379方呎3房戶、實呎1.9萬元；意堤本月售出6伙，套現逾7400萬元。

限聚加辣首日 一手盤沽10伙

綜合市場資訊，新盤市場昨錄約10宗成交，令7月整體一手成交增至約1130宗。至於明晚次輪銷售的屯門御海灣，發展商新地（0016）表示，是次只推售55伙（1伙招標），主因是要避免開售時造成大量人群聚集，同時為54伙以價單出售的單位延長銷售時間，由周五晚6時45分至周六凌晨1時，使整個銷售過程能在更有秩序及安全環境下進行。另銷售當晚，會使用九龍站環球貿易廣場（ICC）總面積逾7.7萬方呎之兩層樓面（10樓及11樓），以疏導人流。