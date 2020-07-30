輝百閣3房3700萬賣殼沽 返3年前價

大潭輝百閣新近錄得近3年來首宗成交。市場消息指，輝百閣A座低層A室，實用1749方呎，3房間隔，最新以3700萬元「賣殼」售出，實呎21,155元。對比屋苑對上一宗成交，為3年前一個面積相同的中層A室，當時以4000萬元易手，實呎22,870元，今次成交的低層單位做價比3年前中層戶低約7%，計及樓層因素，兩者售價水平相若。原業主為廣州高露潔棕欖董事長方寶惠，於1997年以1968萬元購入，持貨23年，帳面賺1732萬元或88%。

內地客沽逸瓏灣3房 6年實蝕70萬

大埔白石角逸瓏灣有3房單位低市價一成易手。中原分區經理曾紀賢表示，逸瓏灣高座大廈17座中層D室，實用887方呎，採3房1套連工人房間隔，原業主最初開價約1280萬元，累減280萬元或22％後，新近以1000萬元沽出，實呎11,274元，呎價屬屋苑近2年最低。原業主為內地人、於2014年6月以816萬元購入，曾將單位放租，持貨6年，帳面賺184萬元或23％，但連同入市時繳付的30%印花稅，涉約244.8萬元，及經紀佣金等，料實蝕約70萬元或9%離場。

不過，個別逾億元大額豪宅則獲買家高價洽購。市傳中半山麥當勞道威豪閣一個低層複式單位，實用2814方呎，連平台，採4房雙套間隔，原以約1.7億元放售，近日獲買家以約1.5億元洽購至尾聲，若落實成交，售價及呎價均為該廈新高。原業主2009年以4600萬元購入，現洽購價較11年前購入價高出2.2倍。

朗城滙首錄預租 2房月租1.5萬

租務市場方面，即將入伙的元朗朗城滙，首錄2宗預租成交。中原副區域營業經理王勤學表示，其中一宗位於3座中層F室，實用面積499方呎，屬2房單位，設有梗廚，新近以1.5萬元租出，實用呎租30元。業主2018年11月以約803萬元購入，租金回報約2.2厘。