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禁制令煞停鄧成波加連威老道強拍

【明報專訊】近年有不少投資者加入收購舊樓行列，由「舖王」鄧成波家族收購逾10年、且持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，早前獲批出強拍令，原定於今日進行拍賣，拍賣前夕，卻遭人向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣急煞停，料為《強拍條例》實施20年來首見。負責是次拍賣的仲量聯行，昨日傍晚接獲高院通知，指按法庭指引，需取消加連威老道61至73號項目拍賣。本報曾向鄧成波家族了解事件，惟至截稿前未獲回應。

市場料強拍實施20年來首見

上述項目今年6月已獲土地審裁處批出強拍令，土審指，有關舊樓符合強拍原則，預計重建價值亦高於現時使用價值，故批出強拍令，底價19.26億元。及後有一位小業主向土審上訴，質疑有關申請並不符合強拍申請要求，而土審已於上周五（24日）再發出判決書，指有關上訴無合理勝算，延遲拍賣對各方亦不利，故維持原有的強拍令。據悉，有人本周向高等法院申請禁制令，而高院於昨日批出有關禁制令，煞停項目強拍。

項目上月批強拍令 底價19.26億

資料顯示，尖沙嘴加連威老道61至73號項目，地盤面積約1.08萬方呎，現為多幢5層高商住物業，地皮現規劃為商業用途，以地積比率12倍計，可建樓面約13萬方呎，土地審裁處今年6月批出強拍令，底價19.26億元，即每方呎樓面地價1.48萬元。

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