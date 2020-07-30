禁制令煞停鄧成波加連威老道強拍

市場料強拍實施20年來首見

上述項目今年6月已獲土地審裁處批出強拍令，土審指，有關舊樓符合強拍原則，預計重建價值亦高於現時使用價值，故批出強拍令，底價19.26億元。及後有一位小業主向土審上訴，質疑有關申請並不符合強拍申請要求，而土審已於上周五（24日）再發出判決書，指有關上訴無合理勝算，延遲拍賣對各方亦不利，故維持原有的強拍令。據悉，有人本周向高等法院申請禁制令，而高院於昨日批出有關禁制令，煞停項目強拍。

項目上月批強拍令 底價19.26億

資料顯示，尖沙嘴加連威老道61至73號項目，地盤面積約1.08萬方呎，現為多幢5層高商住物業，地皮現規劃為商業用途，以地積比率12倍計，可建樓面約13萬方呎，土地審裁處今年6月批出強拍令，底價19.26億元，即每方呎樓面地價1.48萬元。