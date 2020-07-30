經濟

香港地產

萬科青建37億奪大埔馬窩地 每呎地價4738元 較4年半前同區貴1.6倍

【明報專訊】中資在疫情肆虐下搶贏上周五接獲13份標書的大埔馬窩路住宅官地，由具內房背景的萬科（香港）及青建國際（1240）合組財團，擊敗一眾以本港「大孖沙」為主的財團，以逾37.05億元奪標，每方呎樓面地價4738元，屬市場估值預期之內。有測量師指，部分中資已完成手頭上的本港發展項目，預計未來中資將更積極投地，以便補充土地儲備。

明報記者 甘潔瑩

據悉是次萬科持有項目權益較青建大，萬科是繼2016年2月投得深水埗福榮街住宅官地（現為The Campton）後，再度投得本港住宅官地，而青建國際則首度投得本港住宅官地。萬科香港表示，是次中標價合理，將在該地皮興建中低密度住宅，預計涉及逾千伙，又指本港樓市將繼續平穩發展，而集團亦將持續從不同渠道增加土地儲備，作長遠發展。

擬建千伙中低密度住宅

鄰近馬窩路對上一幅售出的住宅官地，要數到中海外（0688）2016年2月以逾21.3億元投得大埔山塘路地皮（即現時天鑽），兩地皮同位於半山，大部分單位可享山景，當時每方呎樓面地價僅1848元。換言之，每方呎樓面地價4年半升1.6倍。

低去年新地白石角地呎價三成

大埔區對上出售的住宅官地，是去年2月、即反修例風暴前由新地（0016）以逾63億元、每方呎樓面地價達6646元投得大埔白石角優景里近100萬方呎住宅地，以每方呎樓面地價相比，馬窩路地皮則較優景里地皮低29%，而優景里地每呎樓面地價則是白石角近十年來最貴。

測量師料項目投資額逾55億

上述地皮可建樓面78.19萬方呎，為逾一年來最大規模新界住宅官地。據賣地章程，中標者要興建一段公共道路及迴旋處，及負責維修地盤附近的斜坡，另中標者亦需要提供行人路至兩個山墳，其中一個位於整塊地皮的中間。地皮上周五收到13份標書，大部分為港資發展商，包括長實（1113）、新地、恒地（0012）、鷹君（0041）、遠展（0035）、九建（0034）、建滔（0148）、建灝，另信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）再度合組財團競投；而新世界（0017）則伙拍華懋、帝國集團及嘉里（0683）合資入標。另中洲置業、中海外等內房亦有參戰。

萊坊執行董事林浩文表示，中標價為估值範圍內，反映發展商對住宅後市仍有信心，預計項目總投資額約55億至60億元，落成後以每實呎1.4萬元起推售。他又指，疫市下投資機會增加，部分中資的項目發展已完成或已售出，有需要補充土地儲備或發展項目，估計未來中資的活躍度及參與度會提高。

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