經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：細價樓爆煲論之「人滿之患」

【明報專訊】昨日中午午飯時，各公共地方，例如公園，公共坐椅都人山人海，大家都捧住一個飯盒，甚至有人立食，可以說是奇觀。有老友問點解出現這個情况，我話這是細價樓爆煲論效應，老友話根本風馬牛不相及，但我認為兩者的確相似。

在2015年，我見到金管局推出逆周期措施，愈大愈貴的單位愈難借錢，樓價不高的細單位可以借足九成，於是，不少人被迫買細單位，不但可以借得多，而且又可以少付辣招印花稅，造成細單位呎價竟然高過大單位。

滿街捧飯盒立食 播疫機會更大

雖然傳媒話細價樓真架勢，但其實很危險，細價樓隨時會爆煲，政府不但不理會這個反常現象，竟然在疫情肆虐時做多次，造成很多地方有人滿之患，不少人要在公共地方立食，可以說是奇景。

大家都知道新冠疫情是很嚴重，政府應該盡量開放多一些空間，食肆酒樓應該可以營業，但接待人數就要減少，其他公眾地方例如運動場、圖書館、沙灘等地方亦要開放，最低限度可以吸納一些人流。政府將大部分公共地方關閉，剩餘的地方就會有更多人，疫情傳播的機會就更大。

有官員話，何不食肉麋，大家多啲返屋企，在屋企食飯，街道上就會少一些人。官員真識得講笑，香港大部分人所住的地方只有豆腐潤咁大，而非新加坡有成千呎，四五個人屈喺一個三四百方呎單位，係人都谷爆。如果政策延續一段時間，就會真真正正出現細價樓爆煲，不過是住在細價樓的人爆煲。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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