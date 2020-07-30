張兆聰：海信仍落後 短線博反彈空間大

自從全球由疫情低位V形反彈，很多新經濟股、增長股都出現巨大升幅，倍升甚至翻幾番也是平常事。以流動性去解釋，升勢當然可以無止境，但市場終要回歸基本面，不少機構投資者也直言，下半年策略會更趨多元化，對於高升股較審慎，會花更多時間在傳統行業，發掘一些有潛力的價值股。如無意外，聯儲局昨晚又再放鴿，問題是市場會否仍以大漲作為回應。科技股現時仍是高位區間波動，處於待變狀態中，若昨晚美股大漲向上突破，港股料跟隨。但即便如此，入市或加碼時也應控制注碼。

科技股現仍處高位區間波動

至於舊經濟股，暫時全球經濟復蘇仍持續，但數據比較反覆，例如早前公布7月份首3周的汽車銷售逐步轉弱，但到第四周卻又大幅上升逾20％。個股也見輪流炒上，最先是吉利（0175）借計劃回歸A股而大升，之後長汽（2333）推出3個技術平台，傳媒比喻為轉型成科技股，股價大升。近日則連銷售欠佳的廣汽（2238）也起動。

家電股持續強勢 買入美的格力更佳

汽車銷售數據較波動，汽車股炒作也較飄忽，只能控制注碼追漲殺跌。家電股則見持續強勢，一個說法是過去兩年房地產合約銷售強勁，現在到了交樓高峰，對於家俬、家電需求大增。近期家電股也有兩個炒上有幾個消息，包括美的分拆智能家居於科創版上市，而天貓精靈宣布春雷計劃，將通過阿里物聯網開放平台和產業鏈的整合能力，幫助中小家電企業以更低成本、更高效率實現智能化升級。

本港上市家電股不多，主要是海爾電器（1169）、海信家電（0921）、JS環球（1691）等3隻股份。海爾是龍頭，會是穩健首選，但當然現在已開通深滬股通，買入美的（深：000333）和格力（深：000651）會是更佳之選。

JS環球在今年3月、4月期間大幅拉升，由3.5元水平起步，一口氣抽升至9元以上，之後回落轉為高位區間波動。旗下的九陽股份昨日炒上6%，早市升幅跟不上，但午後也發力漲逾5％。海信是二三線品牌，表現一直不算好，也不算差，較為尷尬，但就勝在估值廉宜，每次家電炒落後時總會有份。現價仍貼近通道底部，短線博反彈的空間較大。

[張兆聰 數據尋寶]