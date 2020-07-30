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張兆聰：美股倘走出方向 A股或突破

【明報專訊】恒指昨升110點，收報24,883點，成交金額1044億元。中港股市反彈，但成交金額偏少，投資者都觀望昨晚美國聯儲局議息會議。市場已反映了當局會發出更鴿派信號，主席鮑威爾要為市場帶來驚喜，門檻不低。昨日A股飈升，滬深兩市分別漲2％及3％，券商、家電、醫藥、疫苗、半導體等股份領漲大市，其後連白酒股亦由低位回升。全球股市在高位整固了一段時間，後市是升是跌相信很快有答案。

納指整個7月份走勢都很反覆，月初破頂升穿10,400點關口後，一口氣衝上11,000點之上，其後又急速回落至10,400點。當市場都看淡科技股時，納指又再上試11,000點但未能升破前高位。隨着中美關係惡化，納指回試10,300點水平，投資者觀望會否是雙頂破頸線回落，但之後又出現一個弱反彈。全月區間介乎10,300點至11,000點，現在看似高位整固多於受阻回落，而昨晚議息會議的市場反映，會相當關鍵。

納指似高位整固多於受阻回落

市場關注有幾方面，包括當局的前瞻性指引、資產購買規模和收益率曲線控制。當局一直維持通脹2％的加息門檻，市場預計通脹指標PCE最快9月會升至此水平，而通脹預期也持續走高，最新已達到1.66％回到疫情前水平，投資者關注會否修改前瞻指引，例如調高通脹目標水平。此外，當局6月份首度表明，未來的買債步伐是每月購買約800億美元美國國債和約400億美元按揭抵押證券，每月合共購買債券資產1200億美元。近期資產規模在高位徘徊，買入速度較此前放緩，市場關注會否因疫情而作出調整。至於收益率曲線控制，由於長債息近期回落幅度不小，市場不預計當局會有任何行動。

自從被美國總統特朗普不斷炮轟後，鮑威爾已基本上化身黃大仙──有求必應，多次以超預期的鴿派措施、言論去推高股市。特朗普支持度大幅落後，說不定當局昨晚會有一些令市場意外的利好出台。若美股受到刺激而走高甚至破頂，技術走勢呈整固後再上，則淡友被挾會引發一輪升浪。坦白說，當前投資者都不知應基於什麼因素預測後市。若說流動性可推動上揚，但聯儲局資產規模逾7萬億美元，每月1200億美元作用有多大？至少邊際上的利好會不斷減弱。若說基本因素改善中，企業對下半年前瞻偏好，但就算2021年估值也是高於過去20年的上限，僅次於科網泡沫高位，也相當程度已反映。大家只能看技術走勢見步行步，破位加碼，高升就分段獲利，勢頭不對就撤退。

茅台業績後反應 可說是牛信號

以圖論勢，滬深300指數跟納指有點相似。官媒以「牛市來臨」刺激，7月初直線上升，及後兩度回落均於4500點水平見支持，同時高位呈愈來愈低，但更可說是波幅不斷收窄，後市準備突破。昨日大升但仍未突破，若美股昨晚能走出方向，相信A股也能有較明確方向。

從茅台業績來看，純利增長13.3％符預期，但相對於今明兩年45倍及36倍市盈率，即使券商都唱好，目標價開始高於2000元人民幣，但又很難說現水平很吸引。股價反應是先升、後跌、再拉升。從另一角度看，高估值、低增長的茅台拒絕回落，要麼是市場流動性相當充裕，要麼是投資者對未來12個月基本因素很是樂觀。茅台業績後的反應，也可說是牛信號。

[張兆聰 還看今朝]

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