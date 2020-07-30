李曉佳：匯控買的中國保險已失效

綜觀全球所有「大到不能倒」的跨國銀行，匯控是最早亦最長情與中國政府合作。早在2004年8月，匯控已經以144.61億元人民幣，入股當時剛剝離壞帳的交通銀行（3328）19.9％股權。匯控入股令國際投資者信心大增，促成交行在2005年成為首家到境外上市的國有商業銀行。當金融海嘯後，美銀、蘇格蘭皇家銀行及高盛等其他外資投資者相繼沽出其他國有銀行的持股、被內地輿論指為「飽食遠颺」時，匯控仍然沒有減持交行，一直持股至今。

多年來匯控配合中央金融發展

到幾年前中央全力催谷前海，匯控亦成為前海深港合作區的重點伙伴，2016年初時任深圳市委書記的馬興瑞介紹合作區十大項目時，排在首位的便是匯豐深圳華南區總部項目。再回帶到2015年，當中央想開拓熊貓債市場（即吸引境外企業在內地發行人民幣債券），匯控亦與中銀香港（2388）攜手成為首兩家發熊貓債的企業。總之過去20年，匯控一直不遺餘力配合中央在金融領域的發展，所以匯控跟中央財金部門及分管金融經濟事務的領導都建立了深厚關係。即使去到2016至17年間，美國開始調查華為在匯控的帳戶，有消息指，匯控向美國司法部提交資料的同時，亦有向北京打招呼，主要是向掌管財金部門的官員交代。

有否「構陷」孟晚舟 中國市場都舉步維艱

可惜時移世易，莫說中央財金官員已換了人，在目前中美關係劍拔弩張之下，一向對外採取鴿派路線的財金官員，在華為一案又豈有置喙餘地。匯控買了20年的這份中國保險，到今時今日，就如出現不可抗力事件一樣，Sorry，已再無效。

有朋友向筆者分析，因為華為涉嫌與伊朗交易的資料是在香港，不是在中國內地，香港沒任何法例可保障匯控不向美國交出資料，况且匯控在美國仍有不少業務。說了那麼多，匯控在中國當然不是白做。單計2018及2019兩年，匯控在中國內地市場的稅前利潤已超過57億美元（447億港元），怪不得內地網民近日如此痛恨匯控。

根據《人民日報》羅列的庭審證據材料，孟晚舟早在2013年已向匯控交代華為及曾為其旗下的星通技術有參與伊朗交易。匯控是否真的如官媒所說設局「構陷」孟晚舟，不久將有分曉。無論結果如何，匯控在其重中之重的中國市場將會舉步維艱，看來已是不爭的事實。

[李曉佳 財經澡堂]