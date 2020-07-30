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黃德几：李寧整固後有望再上

【明報專訊】受到新冠肺炎疫情影響，內地大型體育用品品牌李寧（2331），今年首季度的銷售難免帶來負面影響。

不過，中央積極推動內需，預期內地的消費逐步復蘇，加上內地消費升級的趨勢不變，集團具有一定的品牌優勢，預期下半年銷售表現有望回復升軌。

今年首季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水，按年錄得10%至20%高段下降。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30%低段下降，其中零售渠道錄得30%至40%中段下降，以及批發渠道錄得10%至20%高段下降。

不過，集團積極推動線上銷售，今年首季度電子商務虛擬店舖業務錄得10%至20%低段增長。

另外，集團採取主動措施控制第一季累積的渠道庫存，估計六成的兩個月過量庫存可在第三季尾消化，目標餘下將在第四季尾被完全消化。

於今年3底，在中國的李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6225個，今年至今淨減少224個。期末，於中國的李寧YOUNG銷售點數量共計1026 個，本年迄今淨減少75個。

另外，受到新冠肺炎影響，今年第四季度訂貨會（不包括中國李寧及李寧YOUNG）延遲至4月中下旬進行。

反彈阻力28.8元 不跌穿23.3元續持有

集團過去3個月股價橫行整固，走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距略擴大，整固後有望再上，可考慮25元吸納，反彈阻力28.8元，不跌穿23.3元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

（金利豐證券研究部執行董事）

[黃德几 焦點股]

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