上季虧損急增 波音料擴大裁員

上季收入跌25％

波音上季收入按年跌25%至118億美元，遠低於分析師預期的131.6億美元。虧損為24億美元，較第一季的6.41億美元虧損擴大，但對比去年次季因737 Max停飛而錄得的29.4億美元虧損已大為收窄。經調整每股虧損4.79美元，而分析師預期每股虧損2.54美元。波音股價午夜前跌4%。聯儲局將於凌晨公布議息結果，料官員在會議談論到下次9月會議的部署。美股三大指數午夜前微升。

由於疫情損害航空公司對新客機的需求，加上其最暢銷的737 Max客機仍未復飛，波音計劃放慢其主要商用機的生產。波音表示，原定於明年初將737 Max產量逐步提升至每月31架的計劃，將押後至2022年初。波音在今年1至5月停產該機型，之後緩慢復產，但沒有透露生產數字。

波音還將「787 夢幻客機（Dreamliner）」每月產量降至6架，又將777寬體客機的產量降至每月兩架。新型777X則要至2022年才交付，比原定計劃遲兩年。

470多架飛機製成未交付

根據諮詢機構Ascend by Cirium的數據，波音有470多架飛機製成後未交付給客戶，當中大部分為737 Max。

分析預期，監管部門在今秋以前不會批准Max復飛。客機銷售下滑，促使波音更依賴國防業務。參院共和黨人建議，向國防部的武器系統注資80億美元，受惠的軍火承包商可望包括波音、洛歇馬丁等。

為波音及空巴提供噴射機引擎的通用電氣（GE），上季的航空業務黯淡，整體收入按年跌24%至177億美元，不過由於能源及再生能源業務彌補了部分收入損失，收入較分析師預期高。上季虧損約20億美元，股價午夜前跌逾4%。

（綜合報道）

[國際金融]