蘋果iPhone次季內地銷售飈225%

廉價iPhone SE暢銷

市場研究機構Counterpoint Research的數據則顯示，在4月至6月季度，蘋果向內地零售合作伙伴直銷的iPhone數量按年增長32%至740萬部，令蘋果成為內地銷售增長最快的手機製造商。向零售商直銷的數量，是對消費者實際銷售衡量指標之一。相比下，華為手機次季在內地直銷數量按年增14%至3660萬部。但Oppo、Vivo和小米品牌直銷量均在期內下跌。

小米品牌手機銷量下跌

第二季在中國銷售的智能手機，有三分之一支援5G，比例全球最高。投行Wedbush Securities分析師艾維斯（Daniel Ives）預計，內地將有6000萬至7000萬部iPhone可望在未來一年升級。

部分分析師認為，只要下一代iPhone 12一如預期支援5G，且定價具競爭力，iPhone仍將在內地熱賣。

此外，蘋果的無線耳機AirPods及Powerbeats Pro產品面臨侵權指控。科技網站Appleinsider報道，美國企業GUI Global Products入稟美國得州南區地方法院，指控AirPods等侵犯了其品牌Gwee的4項專利，內容包括透過磁力接受操控信息、充電等。暫未知上述專利是否與蘋果的技術相關。

（綜合報道）

[國際金融]