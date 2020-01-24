蘋果iPhone次季內地銷售飈225%

【明報專訊】隨着內地疫情緩和，蘋果iPhone次季在內地的銷售急升。上海的市場研究機構CINNO Research的數據顯示，iPhone次季在內地的零售銷量按季急增225%，按年增62%，共賣出1300萬部。廉價的iPhone SE及iPhone 11系列大減價促銷，是提振銷售的關鍵。
廉價iPhone SE暢銷
市場研究機構Counterpoint Research的數據則顯示，在4月至6月季度，蘋果向內地零售合作伙伴直銷的iPhone數量按年增長32%至740萬部，令蘋果成為內地銷售增長最快的手機製造商。向零售商直銷的數量，是對消費者實際銷售衡量指標之一。相比下，華為手機次季在內地直銷數量按年增14%至3660萬部。但Oppo、Vivo和小米品牌直銷量均在期內下跌。
小米品牌手機銷量下跌
第二季在中國銷售的智能手機，有三分之一支援5G，比例全球最高。投行Wedbush Securities分析師艾維斯（Daniel Ives）預計，內地將有6000萬至7000萬部iPhone可望在未來一年升級。
部分分析師認為，只要下一代iPhone 12一如預期支援5G，且定價具競爭力，iPhone仍將在內地熱賣。
此外，蘋果的無線耳機AirPods及Powerbeats Pro產品面臨侵權指控。科技網站Appleinsider報道，美國企業GUI Global Products入稟美國得州南區地方法院，指控AirPods等侵犯了其品牌Gwee的4項專利，內容包括透過磁力接受操控信息、充電等。暫未知上述專利是否與蘋果的技術相關。