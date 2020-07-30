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fb反駁壟斷：抗中國威脅 4巨頭赴聽證會 蘋果點名華為競爭劇烈

【明報專訊】美國科技企業4巨頭蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）及Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）向美國眾院的反壟斷小組聽證會作證，為其科技王國是否涉及壟斷辯護，試圖淡化自己在行業的主導地位。朱克伯格的講辭渲染中國威脅論，聲言互聯網世界受到中國輸出的價值威脅。庫克的講稿亦強調，蘋果與華為等智能手機對手正處於激烈競爭，標榜蘋果在各市場沒有優勢。四大科技巨企午夜前股價向上。

庫克稱，華為、三星、LG和Google都建立了成功的手機業務，而蘋果的智能手機，以至其他產品，從未在任何地區的市場佔主導地位。市場研究機構Counterpoint Research的數據顯示，美國第一季銷售的智能手機，只有46％是iPhone。

朱克伯格證辭標榜美國價值

對於蘋果App Store向軟件商抽佣三成的做法，庫克辯稱，App Store一直沒有加價，與多數競爭對手相比，蘋果收取的佣金相當低，而且遠低於App Store在2008年創立前，軟件開發商要向其他平台支付的50％至70％費用。不過外界質疑，蘋果用戶只能以App Store安裝軟件，相關佣金變成必然。

facebook行政總裁朱克伯格的講辭則標榜愛國主義，聲言facebook是「令人自豪的美國公司」。他說，美國經濟建基於民主、競爭、包容和自由表達的價值觀，許多其他科技公司都擁有這些價值觀，但「我們不能保證自己會贏。例如中國正建立自己的互聯網版本，關注截然不同的想法，並將其願景出口到其他國家」。

TikTok轟fb「扮愛國」 惡意攻擊中資

近期成為facebook競爭對手的抖音國際版TikTok的行政總裁梅耶（Kevin Mayer），在朱克伯格的講辭公布後，批評facebook「扮愛國」，惡意攻擊中國資金持有的軟件。他又抨擊facebook試圖模仿TikTok功能，呼籲要公開、公平地競爭。

首次參與聽證會的亞馬遜行政總裁貝索斯則強調公司的貢獻，稱其僱員人數達100萬人，並建立了網上銷售平台，讓第三方賣家每年賺取超過10萬美元。不過亞馬遜現正就如何處理第三方賣家的數據等問題，面臨美國聯邦貿易委員會、司法部及歐盟等調查。

Alphabet行政總裁皮查伊亦強調，所處的數碼廣告市場競爭激烈，為商戶、廣告商提供眾多選擇，例如，Twitter、Instagram等競爭對手，在過去10年有助網上廣告成本降低40％。不過從市場份額來看，Alphabet旗下的Google仍是最大的數碼廣告平台，美國市佔率在三成以上。

（綜合報道）

[國際金融]

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