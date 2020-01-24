經濟

ASM拒發新訂單指引 股價挫 需求恐減弱 高盛籲「沽售」

【明報專訊】半導體工具與物料產銷商ASM太平洋（0522）公布，第二季賺3.65億元，按年增長逾4倍，按季更大增逾13倍，但季內新增訂單量無論按年或按季均下跌，而且公司拒絕提供本季的新訂單指引，令市場大失所望，有券商因而叫沽，導致其股價昨日收報95元，逆市跌6.3%，成交額達3.75億元，為恒生科技指數跌幅第二多的股份。

明報記者 陳偉燊

按業務劃分，半導體解決方案、SMT解決方案及物料分部，季內新訂單分別達2.27億美元、1.67億美元及7840萬美元，前兩者無論按年及按季均下跌；分部盈利分別為3.36億美元、1.59億美元及5810萬美元，按年分別增長4.04倍、下跌24%及上升1.94倍。

次季多賺4倍 惟新訂單下跌

季內其因應新冠肺炎疫情，涉及8470萬元關廠、員工費用等支出。上半年其資本支出只有1.22億元，按年大減66.76%。

集團指出，疫情嚴重影響美國和歐元區的汽車及工業等終端市場客戶及CMOS影像感應器（CIS）市場客戶的付運量。行政總裁黃梓達指出，在第三季的收入指引介乎4.8億至5.6億美元，卻沒有提供新訂單指引。他表示，在全球不同各地如香港或日本等地，受新一波新冠肺炎波及，影響到消費者情緒，集團正審慎觀望事態對電子及半導體行業在未來一至兩季的影響。而中美貿易關係緊張則持續一段時間，集團已經作出準備。

CEO：觀望疫情對行業影響

黃梓達又稱，集團於中國、新加坡、馬來西亞及歐洲的生產設施，自疫情爆發後已陸續恢復運作，居家工作加速數碼化的需求，推動數據中心發展，有助其高效的封裝芯片方案保持強勁需求。新訂單向來在下半年比上半年少，今年的情况不會有太大偏離，他們正期待疫情紓緩，若5G智能手機需求保持健康，有望帶動公司業務發展。

高盛發表報告指出，ASM的第二季度盈利水平比其預期為佳，但礙於需求恐減弱，以及其客戶可能削減資本開支，加上又未給予新訂單指引，因此維持「沽售」評級，目標價為56元。

物料業務引資 持股降至逾44%

ASM太平洋另公布，旗下物料業務引入智路資本及Asia-IO Capital Management，作價2億美元，認購55.56%股權，ASM保留44.44%股權。

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