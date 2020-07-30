微醫傳延至明年初上市 先私人融資23億

微醫原預計今年下半年上市，消息人士透露，由於公司重組業務需時，暫料最快明年1月提交上市申請。是次重組或將公司部分業務排除在上市計劃以外，如代理業務、包含敏感信息和政府數據的部門。微醫冀最終上市時，能爭取估值100億美元（約780億港元），較公司對一上輪融資估值55億美元，多出45億美元或81.2%。資料顯示，微醫在2018年5月曾進行5億美元融資，當時由友邦（1299）及新創建（0659）領投。

早前有報道指，微醫已聘請招銀國際、花旗、摩根大通協助上市，集資最多10億美元（約78億港元）。同時，友邦前區域首席執行官蔡強亦加入公司，擔任首席財務官，協助香港上市工作。

本地新股方面，內地教育股立德教育（1449）及生物製藥服務提供商泰格醫藥（3347）現正招股。泰格醫藥次日招股，綜合多間券商共錄得642億元孖展認購，暫超購108倍。泰格醫藥A股昨日升4.62%，收報109.43元人民幣。公司本次赴港上市，最多集資107億元，將是今年集資規模最大醫藥股。