經濟

擬換股全購康宏 國藝：雙方磋商中

【明報專訊】處於重組及臨時清盤狀態的國藝娛樂（8228）及仍停牌中的康宏環球（1019），昨晚發出聯合公布，原本於3月26日由國藝向康宏提出要約，以國藝股份換購康宏股份的交易最終未有繼續，反而到6月22日才與康宏董事會取得聯繫，討論全面收購康宏，雙方仍在磋商中。因應要支付財務顧問禹銘投資管理1000萬元費用，國藝為保留現金，其落實以每股發行價0.185元，發行5405.4萬股支付給禹銘，作為代價。

據理解，國藝主席冼國林擬於今午舉行線上記者會，交代收購康宏及未來業務發展方向的詳情。

發新股付禹銘千萬顧問費

國藝此前在3月26日發公告表示，擬發行國藝新股換康宏股份，如果收購康宏超過10％股份，其打算邀請至少一名康宏高級管理人員加入國藝的董事會。到昨晚的公告內，兩者指出，原來有關換股交易未有繼續。反而於6月22日，國藝董事會就作出有條件自願換股要約與康宏董事會取得聯繫，以收購康宏全部已發行股份，惟須達成若干條件後方可作實。今次收購要約期，將由昨日開始起計算。國藝正就此與康宏磋商。不過，這與國藝在6月29日的年報所載，仍就換股交易的進一步條款協商的說法，略有不同。

國藝昨晚還透露，因應收購康宏同時，委聘禹銘投資管理為財務顧問，但是為了保留現金資源，因此擬透過發行股份支付1000萬元的財務費用，每股發行價為0.185元，發行5405.4萬股。

相關字詞﹕康宏 冼國林 國藝娛樂

上 / 下一篇新聞

港次季GDP無改善 按年挫9% 消費投資服務輸出跌幅按季擴大
港次季GDP無改善 按年挫9% 消費投資服務輸出跌幅按季擴大
政府財赤近3000億 分析：仍有空間保就業
政府財赤近3000億 分析：仍有空間保就業
36%中小企稱貸款「較困難」 歷來最多
36%中小企稱貸款「較困難」 歷來最多
疫市日用消費旺 日本城阿信屋績佳
疫市日用消費旺 日本城阿信屋績佳
稻香中期恐蝕逾億 Ringer Hut全線結業
稻香中期恐蝕逾億 Ringer Hut全線結業
美心半年蝕3.9億 牛奶公司核心盈利跌40％
美心半年蝕3.9億 牛奶公司核心盈利跌40％
高銀賠錢重售啟德地 新買家35億接貨 呎價估值重回1.2萬水平 有機與新買家三七分帳
高銀賠錢重售啟德地 新買家35億接貨 呎價估值重回1.2萬水平 有機與新買家三七分帳
重現淨流入A股反彈2% 恒指升110點
重現淨流入A股反彈2% 恒指升110點
Prada上半年蝕16億停派息 亞太區銷售額跌兩成
Prada上半年蝕16億停派息 亞太區銷售額跌兩成
微醫傳延至明年初上市 先私人融資23億
微醫傳延至明年初上市 先私人融資23億
ASM拒發新訂單指引 股價挫 需求恐減弱 高盛籲「沽售」
ASM拒發新訂單指引 股價挫 需求恐減弱 高盛籲「沽售」
IMAX中國中期轉蝕 仍派中期股息0.155元
IMAX中國中期轉蝕 仍派中期股息0.155元
禁止買賣期大股東注資 三盛：取消交易致歉
禁止買賣期大股東注資 三盛：取消交易致歉
新航載客量挫99.5% 首財季蝕63億
新航載客量挫99.5% 首財季蝕63億
fb反駁壟斷：抗中國威脅 4巨頭赴聽證會 蘋果點名華為競爭劇烈
fb反駁壟斷：抗中國威脅 4巨頭赴聽證會 蘋果點名華為競爭劇烈
蘋果iPhone次季內地銷售飈225%
蘋果iPhone次季內地銷售飈225%
上季虧損急增 波音料擴大裁員
上季虧損急增 波音料擴大裁員
張兆聰：美股倘走出方向 A股或突破
張兆聰：美股倘走出方向 A股或突破
黃德几：李寧整固後有望再上
黃德几：李寧整固後有望再上
李曉佳：匯控買的中國保險已失效
李曉佳：匯控買的中國保險已失效
張兆聰：海信仍落後 短線博反彈空間大
張兆聰：海信仍落後 短線博反彈空間大
周顯：陳智思戶口被取消 銀行驚青居多
周顯：陳智思戶口被取消 銀行驚青居多
湯文亮：細價樓爆煲論之「人滿之患」
湯文亮：細價樓爆煲論之「人滿之患」
萬科青建37億奪大埔馬窩地 每呎地價4738元 較4年半前同區貴1.6倍
萬科青建37億奪大埔馬窩地 每呎地價4738元 較4年半前同區貴1.6倍
禁制令煞停鄧成波加連威老道強拍
禁制令煞停鄧成波加連威老道強拍
輝百閣3房3700萬賣殼沽 返3年前價
輝百閣3房3700萬賣殼沽 返3年前價
帝御‧金灣今截票 暫收6600張 超額35倍
帝御‧金灣今截票 暫收6600張 超額35倍
謝斐道舖劈價六成 1950萬沽
謝斐道舖劈價六成 1950萬沽
風季來臨 家居防風4貼士 近年多超級颱風 破壞力驚人
風季來臨 家居防風4貼士 近年多超級颱風 破壞力驚人
珠海置業 港銀按揭最高借七成 勝在息低方便 惟覆蓋樓盤有限
珠海置業 港銀按揭最高借七成 勝在息低方便 惟覆蓋樓盤有限
善用內地房產網 追蹤灣區樓價
善用內地房產網 追蹤灣區樓價
「帶路先鋒」陳鳳翔：大灣區聯繫東盟 最看好深圳樓市
「帶路先鋒」陳鳳翔：大灣區聯繫東盟 最看好深圳樓市
處理斷供物業 中港做法迥異
處理斷供物業 中港做法迥異