擬換股全購康宏 國藝：雙方磋商中

據理解，國藝主席冼國林擬於今午舉行線上記者會，交代收購康宏及未來業務發展方向的詳情。

發新股付禹銘千萬顧問費

國藝此前在3月26日發公告表示，擬發行國藝新股換康宏股份，如果收購康宏超過10％股份，其打算邀請至少一名康宏高級管理人員加入國藝的董事會。到昨晚的公告內，兩者指出，原來有關換股交易未有繼續。反而於6月22日，國藝董事會就作出有條件自願換股要約與康宏董事會取得聯繫，以收購康宏全部已發行股份，惟須達成若干條件後方可作實。今次收購要約期，將由昨日開始起計算。國藝正就此與康宏磋商。不過，這與國藝在6月29日的年報所載，仍就換股交易的進一步條款協商的說法，略有不同。

國藝昨晚還透露，因應收購康宏同時，委聘禹銘投資管理為財務顧問，但是為了保留現金資源，因此擬透過發行股份支付1000萬元的財務費用，每股發行價為0.185元，發行5405.4萬股。