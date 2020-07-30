Prada上半年蝕16億停派息 亞太區銷售額跌兩成

按地區計，中東及其他國家的銷售淨額較去年同期急挫55.3%至2917.2萬歐元，是跌幅最大的地區；歐洲及美洲則分別跌50.3%及51.4%；亞太區（不計日本）反而成為跌幅最小的地區，區內銷售淨額按年跌24%至3.79億歐元，以致超越歐洲成為銷售淨額最多的地區。截至今年6月底止，集團全球有637間直營店及特許經營店，較去年底少4間。

全球637間直營及特許店 較去年底少4間

集團表示為應對疫情所帶來的挑戰，將因應情况重新安排生產、修改投資計劃及暫停分派股息，務求加強其財務靈活性。集團續稱多地店舖網絡重開後已呈現持續復蘇趨勢，即使缺乏旅遊活動，亞洲仍然出現顯著增長，其他市場亦見令人鼓舞的增長迹象，因此預料下半年或能重返盈利水平，使今年全年的經營業績達至收支平衡。