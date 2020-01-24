重現淨流入A股反彈2% 恒指升110點

恒生科技指數升1%跑贏大市

A股昨日顯著反彈，上證指升2.06%，報3294點；深證成指升3.12%，滬深300指數升2.42%，科創50指數更升逾5%。法巴發表報告指出，由於經濟信心增強及金融改革導致的股票重估驅動，7月份A股市場強勁反彈，但預計市場將需要一段時間以消化近期收益。該行又稱，若企業收益出現真正復蘇迹象，相信有關漲勢將延續至夏季之後，從長遠而言，經濟信心改善、監管變化和資產重新分配，均將支持A股持續增長。

恒指昨收市升110點或0.45%，報24,883點，主板成交1044億元；國指升32點，報10,184點。匯控（0005）近月備受政治風險影響，股價一度下跌，但昨收市反彈2.73%，報35.75元，為升幅最大藍籌；港交所升1.16%，收報367.4元；友邦（1299）則跌0.28%，報72.6元。

恒生科技指數昨亦升72點或1%，升幅跑贏恒指，收報7085點，成交276億元。華虹半導體（1347）昨勁升13.3%，是30隻成分股中升幅最大股份；中芯（0981）遭北水10連沽後回流，股價升8.75%；美團（3690）升1.05%。不過騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）則分別跌0.37%及0.65%，收報541.5元及243元。