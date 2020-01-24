高銀賠錢重售啟德地 新買家35億接貨 呎價估值重回1.2萬水平 有機與新買家三七分帳

明報記者 方楚茵

為尋好價 三度向神秘買家蝕讓

今次已是高銀第三度向離岸神秘買家出售項目，加上早前高銀委任長實（1113）執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志出任副主席及非執董，以協助高銀重組財務，令市場揣測買家身分。不過，高銀回應指買方彥佑主要從事投資控股，並非長和系之公司。

陷入財困多時的高銀在上周五公布向前買家Agile World出售啟德第4B區4號地皮，惟該「先押後賣」的交易條款非常辛辣，雖然高銀變相押地借款取得約25億元，但當中的期權條款，限制高銀若未能在一年內以至少25億元回購地皮，將失去認購權利，更要向買家支付8.5億元期權金的「雙失」慘局。

相反，今次與彥佑的協議似乎更利高銀。根據彥佑與高銀的協議，啟德項目日後出售及未售單位，以超出每方呎29,000元出售後的利潤差額及備考利潤差額，以及出售及未售停車場的實際及備考利潤，均由高銀及彥佑作三七分帳。

新買家作價及承擔銀行貸款 共70億

此外，彥佑除了願意支付代價34.77億元，連同承擔銀行貸款約35.67億元，代價約70.44億元，估值重回5月時向Top Family Group以70.4億元出售地皮的作價。雖然交易條款減辣，不過高銀仍預期因啟德地錄得虧損約27.5億元，以及由於取消交易將錄得虧損4.5億元。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，財困的高銀在賣地交易中「牙力較弱」，今次再次取消交易並向新買家出售項目，相信是為了「蝕少點」。他指出，本港樓市即使疫情期間亦未見大跌，相信最新一波疫情導致的跌幅亦在一成以內，相信高銀一方是「博一博」疫情或在今明年消退，市場在未來回暖，啟德新盤有機會賣到每方呎29,000元以上，達至三七分帳水平。新買家更是「執平貨」，按現時啟德項目的樓面地價，他日住宅呎價只要賣到20,000元利潤率已可達百分之十幾，若達至29,000元甚至可達百分之四十以上水平。