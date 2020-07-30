美心半年蝕3.9億 牛奶公司核心盈利跌40％

牛奶公司持有美心集團50%股權，由於顧客大減及暫時關閉餐廳，上半年錄得虧損，第二季隨着社交距離限制措施有所放寬，表現逐步改善。集團指出，如重啟措施減少客流量，或要求進一步關閉餐廳，將影響未來表現。牛奶公司的餐廳業務、即美心在中國、港澳等地的收入按年跌29%至8.73億美元，拖累牛奶國際虧損2500萬美元，去年同期仍賺3650萬美元。換言之，整個美心集團上半年約蝕5000萬美元（約3.9億港元）。

伙恒生推獎賞計劃 涵蓋逾2000店

集團指出，上半年便利店業務受到移動限制及社交距離措施，中國臨時關閉商店，以及香港和新加坡客戶數量減少所影響，措施放寬後香港及中國表現均有所改善。而香港持續缺乏海外遊客，令北亞地區的萬寧受嚴重影響，但個人保護產品的需求亦激增。

另外，牛奶公司聯同怡和集團旗下食肆，將與恒生銀行（0011）推出獎賞計劃yuu，涵蓋逾2000間商店及食肆，包括惠康、萬寧、肯德基等10個品牌，用戶註冊yuu應用程式後，每消費1元可賺取1分。yuu獎賞計劃市務推廣總監黃健邦指出，旗下品牌亦留意到客人生活習慣有改變，例如更多人在家煮食、網購及叫外賣，今次計劃亦配合線上趨勢，相信不會影響會員招募人數，冀今年有逾百萬人次下載應用程式。