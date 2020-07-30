稻香中期恐蝕逾億 Ringer Hut全線結業

收入減近半 多項資產減值

早前，政府為控制疫情實施多項防疫措施，如餐廳只可接待座位數目的六成人等，打擊包括稻香在內的飲食業界。稻香預計，中期將虧損約1億至1.1億元，去年同期則賺7200萬元。公司解釋，虧損是因為收入減少40%至45%，以及期內表現不佳餐廳的物業、廠房、設備及使用權資產的減值虧損。

本地爆發第三波疫情，在旺角雅蘭中心稻香舉行的慶回歸歌舞聚會亦有多人確診，故集團於上周公布，會於7月26日至8月4日暫停營運香港區內的所有餐廳。中國內地方面，自4月起，餐廳營業模式和營業時間已恢復正常。

內地餐廳恢復正常營業

另外，集團旗下Ringer Hut於其Facebook專頁公布，其將軍澳分店已結業。該分店為Ringer Hut於本港最後一間分店，意味Ringer Hut已撤出香港市場，而稻香官網亦已刪除該品牌及分店資料。Ringer Hut為日本麵界龍頭品牌之一，於2013年由稻香引入本港，合共有3家分店，分別位於九龍灣、黃埔及將軍澳。