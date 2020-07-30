經濟

疫市日用消費旺 日本城阿信屋績佳

【明報專訊】新冠肺炎疫情下出售日用品、糧食的企業業績正面。日本城母企國際家居零售（1373）公布，截至今年4月底止的全年收入升8.2%至25.4億元；純利增26.8%至1.5億元；建議派末期息11仙，連同中期息5.5仙，全年股息16.5仙，按年升15.4%。另外，經營759阿信屋的CEC國際（0759）亦轉虧為盈，截至今年4月底的全年度純利增至1234.9萬元。

日本城口罩本月投產

國際家居零售期內毛利按年升9.6%至11.8億元；毛利率上升0.6個百分點至46.6%。集團指，為穩定本地優質口罩供應，已在香港設口罩工場，並於本月開始投入生產，計劃推出SMILE 365口罩。

集團在全球共有378間分店，期內增加13分店，其中香港加開7店。香港市場上半年的同店銷售錄4.6%，收入增8.1%至 22.4億元；澳門增1店、新加坡增5店。集團指，將繼續在港物色合適的地點開店，尤其是新發展的住宅地區及新建的公屋。

CEC國際全年度收入按年上升6.5%至19.6億元；純利1234.9萬元；建議派末期息0.5仙，是2015年以來首次派息。

CEC國際5年來首派息

集團稱，糧油副食品需求大增，其零售業務的收益按年上升9.1%至18.9億元；收益增長集中於毛利率水平較低的米糧、麵食、急凍食品以及衛生紙品，以致毛利率按年跌1.4個百分點至32.8%。

截至4月底，759阿信屋減少兩間分店至177間，但新財政年度已有兩間新店開幕及3間正在裝修。

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