經濟

政府財赤近3000億 分析：仍有空間保就業

【明報專訊】本地經濟因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，港府已經於較早前推出多項支援措施，預計財政赤字接近3000億元，但是隨着第三波疫情爆發，再打亂各行業部署，各界再呼籲政府出手。面對高的赤字及各行各業的訴求，即使政府左支右絀，但華僑永亨銀行經濟師李若凡估計，港府相比外國政府而言，尚有空間再給補貼及延續保就業計劃，新一輪支援措施料聚焦於更多中小企及失業人士。

料加碼撐中小企及失業者

港府較早前推出連串措施，包括保就業、全民派錢，給予企業資助，甚至增設臨時職位國，財政司長陳茂波早前曾估計，2020/21年度的財政赤字或達2800億元，相對政府的財政儲備至今年5月底尚有11,156億元，尚能夠應付。

但是「長貧難顧」，李若凡認為，港府比起外國政府更有能力發債或推出規模更大的救助方案。她估計，在面對新一波疫情時，尤其要更強的防疫措施，影響更多行業下，政府有需要推出新的資助計劃，去幫助受新措施影響的行業，尤其中小企。

在保就業措施於今年尾到期時，政府可考慮延續有關措施，甚至在失業人士增加下，推出措施去為失業人士提供支援。

她認為，政府財政儲備難免會被耗用，將來可再推出措施再慢慢重新增加，但是在因應當前需要下，還是宜用好手上的財政儲備，先以打救經濟為要務。

相關字詞﹕李若凡 華僑永亨銀行

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