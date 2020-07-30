政府財赤近3000億 分析：仍有空間保就業

料加碼撐中小企及失業者

港府較早前推出連串措施，包括保就業、全民派錢，給予企業資助，甚至增設臨時職位國，財政司長陳茂波早前曾估計，2020/21年度的財政赤字或達2800億元，相對政府的財政儲備至今年5月底尚有11,156億元，尚能夠應付。

但是「長貧難顧」，李若凡認為，港府比起外國政府更有能力發債或推出規模更大的救助方案。她估計，在面對新一波疫情時，尤其要更強的防疫措施，影響更多行業下，政府有需要推出新的資助計劃，去幫助受新措施影響的行業，尤其中小企。

在保就業措施於今年尾到期時，政府可考慮延續有關措施，甚至在失業人士增加下，推出措施去為失業人士提供支援。

她認為，政府財政儲備難免會被耗用，將來可再推出措施再慢慢重新增加，但是在因應當前需要下，還是宜用好手上的財政儲備，先以打救經濟為要務。