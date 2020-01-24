港次季GDP無改善 按年挫9% 消費投資服務輸出跌幅按季擴大

明報記者 陳偉燊

若按GDP主要組成拆解分析，私人消費開支在第二季與上年同期比較實質下跌14.5%，較首季跌幅加劇。包括樓宇建造及投資開支為主的本地固定資本形成總額，在第二季與上年同期比較，更實質下跌20.6%，較第一季的跌幅15.8%擴大。受訪港旅遊業停頓影響，與運輸、旅遊、金融等相關的服務輸出，按年顯著下跌46.6%，第一季的跌幅為37.4%。服務輸入在第二季下跌43.5%，第一季則跌24.5%。

貨品進出口總額 跌幅收窄

同期，貨品出口總額按年錄得2.1%的實質跌幅，較第一季的跌幅9.7%有所收窄。貨品進口在第二季實質下跌6.8%，而第一季則下跌11.1%。政府消費開支繼第一季按年上升8.8%後，在第二季進一步上升9.6%。

政府發言人指，由於香港的疫情在5月和6月大致受控，內地經濟復蘇亦有助部分抵消香港貨物出口面對的外圍不利因素，在季內經濟轉趨穩定。經季節性調整後GDP按季則實質微跌0.1% ，跌幅收窄，但仍是連續5季錄得按季跌幅。

政府又指，近期疫情個案急升令本地經濟活動的短期前景變得不明朗，相信疫情仍是環球經濟前景的主要威脅，在有效疫苗或療法出現之前，復蘇可能是緩慢和顛簸不平，而地緣政治緊張局勢加劇，也增添不確定性。

個人消費信心仍差 失業率恐升

東亞銀行（0023）首席經濟師鄧世安表示，今年是1974年有紀錄以來最差的半年表現，比1998年下半年下跌7.3%的幅度更大。他料今年下半年的跌幅會收窄，全年GDP跌6.2%，但不代表情况好轉，只是因為去年下半年基數較低所致。

他又指，目前個人消費信心仍差，在前景不明下，企業投資信心亦下滑，料會縮減規模或關門，令失業率上升。

華僑永亨銀行經濟師李若凡亦指，最大跌幅已經在首季出現，但因為政府近期因應疫情再爆發，採取措施嚴厲，進一步影響消費，因此，她將原來估算的全年GDP，由跌5.5%下調至跌6%。