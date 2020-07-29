宏利投資彭建鋒：全球低息 資金追捧亞債

彭建鋒表示，全球最流通國債及企業債有13萬億美元出現負收益的情况，其中主要是美國、歐洲等成熟市場。反之亞債仍然是正數，特別環球退休基金在尋找「有息」資金出路時，他相信亞洲債券可迎合該類投資者的條件。他認為亞債繼續有需求，特別明年美國或出現負利率風險，因為美國失業率上升，能源價格下調導致通縮壓力增加，以及市場憂慮該國疫情，均影響債券供求。亞洲債券投資級別佔比達77%，其餘為非投資級別，孳息率也較歐美為高。

亞債較金融海嘯時穩定

亞洲債券過去數年的本土需求愈來愈殷切，無論在流通量或選擇都給予市場信心，債價穩定性也較亞洲金融風暴或金融海嘯時大大提升。事實上，隨美國10年期國債處於約0.61厘水平，加上如新一波疫情爆發，及一旦美國國債出現負利率，料資金將流出美國，屆時亞洲地區將受惠。「當市場穩定時，環球債券投資者的資金會流入亞洲，尋找相對高息投資機會，其中特別看好國企債。」同時，現時亞洲投資級別企業債券息差拉闊，其價值吸引，對上一次息差達3厘時已是在歐債危機。

亞債違約率遠低於全球

穆迪在4月29日時預計，今年環球債券違約率達到12%，亞洲則超過6%。彭建鋒指，雖然亞洲債券違約率在今年1月份時只有2%，但相對環球債券仍然屬於低，主要是亞洲處理疫情較為果斷，及經濟率先復元。部署上他看好行業龍頭、國企等所發債券，在經濟下行期間，這些公司有望受惠國策。

彭建鋒認為現時環球金融市場趨向穩定，特別是3月時美國受到疫情衝擊經濟，聯儲局果斷減息，從而對金融市場穩定產生作用。受惠於中國及東南亞等國家先後減息及推行財政刺激措施，就算未來或再有爆發疫情可能，料亞洲國家政府處理亦相對果斷，因此預期亞洲經濟及信貸基本面會在第3或第4季反彈。同時，亞洲債券違約率處於可受控水平，甚至低於環球債券違約率，加上孳息率較成熟市場高的情况下，料資金將由低息國家流入亞洲地區。

看好大型內房債

在行業板塊上，彭建鋒看好大型企業、行業龍頭公司、國企及受惠國策企業相關債券，例如內房，若公司在一二線城市發展會較看好。因為這些公司都有較多元化的融資渠道，相信他們亦會得到當地銀行和債券市場的支持，加上上述企業信貸狀況的防禦能力較強，因此較其他企業債券看高一線。

他看淡受疫情影響較大行業如航空業、旅遊相關及高消費企業，相信這些行業相關債券表現將跑輸大市。展望未來，由於有效應付新冠肺炎的疫苗仍未面世，市場憂慮或爆發新一波的疫情，並拖累各國經濟復蘇步伐，亞債防禦能力會較強。當然他亦提醒，除非未來出現中美全面展開貿易戰等極端情况，否則對亞洲債券造成壓力不大。亞洲始終是少數仍有空間推行貨幣和財政刺激措施的地區之一。亞洲市場利率普遍高於已發展市場，因此在轉行財政刺激政策之前，仍有空間進一步推行有效的寬鬆貨幣政策。

龍彩霞 明報記者

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