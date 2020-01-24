又一居業主趕移民 實蝕逾300萬沽貨

鄰近九龍塘港鐵站的又一居，本月錄得5宗二手成交。利嘉閣分行高級市務經理李琪峰表示，又一居13座中層B室，實用面積737方呎，3房套連工人套間隔，以1520萬元成交，實呎20,624元。原業主2019年7月以約1660萬元買入，帳面蝕140萬元或8％。原業主為趕移民，故持貨僅約1年即沽貨，須繳付10%額外印花稅，涉及152萬元。若連同代理佣金計，估計實際蝕逾307萬元或18％離場。

麗城業主移民沽3房 低市價6%

與此同時，荃灣屋苑麗城花園新近亦有3房單位業主急於移民，以略低市價約6%沽貨。中原分行經理黃志輝表示，麗城花園2期4座中層F室，實用面積572方呎，3房間隔，望園景。原業主為自住客，由於準備移民，故以655萬元沽出單位，實呎11,451元，較市價低約6％。

原業主1990年以62萬元購入單位，其間多次內部轉讓予不同家族成員。對上一次轉讓為2019年2月，業權亦重新回到第一手業主上，當時作價670萬元，但轉讓至今不足3年，故須繳付10%額外印花稅，即涉及約65.5萬元。按原業主1990年購入價計，持貨30年，物業升值近10倍。

海珀名邸2300萬 9年實蝕380萬

另外，過去屢錄二手蝕讓的東涌海珀名邸，日前再錄蝕讓成交。美聯高級營業經理黎景南指，海珀名邸單號洋房，實用面積2355方呎，以2300萬售出，實呎9766元，為屋苑近4年最低呎價。原業主2011年以約2550萬元一手購入，帳面蝕250萬元，若連使費計，料實蝕約380萬元或15%。

第一城2房頂層連天台

實呎2.06萬 今年新高

十大屋苑之一的沙田第一城，有連天台戶以626萬元易手。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚指，單位為40座頂層戶的2房戶，實用面積304方呎，以626萬元成交，實呎20,592元為屋苑今年新高，而成交價屬同類戶今年新高。原業主於2014年以352萬元購入單位，帳賺274萬元或78％。