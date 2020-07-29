地監局梁永祥：暫無意發三輪津貼

疫情影響 上半年考牌人數大減七成

他又指，因應疫情，今年2至5月期間該局取消了7場考試，令上半年考牌人數僅1696人，比去年上半年6069人大減72%，他又補充，5至8月將舉辦16場考試，希望可以追回之前進度，但疫情下該局已取消了日前的一場考試，並謂8月份考試亦未知能否恢復。另值得一提的是，上半年俗稱「大牌」的地產代理資格及俗稱「細牌」的營業員資格考試，合格率同見新低，分別為12%及15%。

違規廣告投訴涉41宗 佔最多

上半年該局共接獲148宗投訴，雖然較去年同期減少6%，不過，當中有關「發出違規廣告」的投訴就有41宗，除是各類投訴中最多外，數字亦比去年同期29宗增12宗。他表示，市民不可信「街招」。第二類最多投訴項目則是「就境外物業的租金回報提供失實資訊」，共有24宗，梁永祥指，上述24個投訴均來自同一間代理行代理同一個海外物業，另外還有3宗分別來自澳洲、泰國及中國內地的投訴，即上半年涉及海外物業投訴共27宗，比去年同期3宗勁升8倍。

此外，該局上半年共對95位持牌人採取行動或作出處分，比去年同期122人少22%，合共撤銷了20個牌照及暫時吊銷7個牌照，因應上半年疫情，該局增加網上巡查資數，抽查網上物業廣告有403次，比去年同期304次增33%，抽查網站次數則有227次，比去年同期多35%，而巡查及抽查間發現92宗違規個案，當中有61宗涉及「發出違規廣告」。另方面，對於近日再有代理在街上打架，梁永祥予以譴責，並提醒地產代理公司的管理層須為其前線員工的行為負責。