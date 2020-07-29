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藍塘傲新限聚令前夕連沽兩戶涉逾億

【明報專訊】加辣限聚令生效前夕，部分現樓餘貨再錄大額成交，其中麗展（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，昨連沽兩大戶，涉1.1億元，而保利置業（0119）啟德龍譽亦連沽兩伙，套現逾6400萬元。

昨日藍塘傲售出的兩伙，其中7號洋房作價7600萬元，洋房實用面積3466方呎，連183方呎平台、500方呎花園及575方呎天台，實呎21,927元，另一伙則為3座地下、一樓B室，實用面積1425方呎，連611方呎花園，成交價3492.8萬元，實呎2.45萬元。

龍譽連沽2伙 共逾6400萬

龍譽售出的兩個單位，同屬高座3房連儲物房間隔，並享向南維港海景，其中2A座36樓F室，實用面積925方呎，成交價3287.06萬元，實呎35,536元；另2B座35樓F室，實用面積896方呎，成交價3136.09萬元，實呎35,001元。

峻源SEA TO SKY半山捌號各沽1伙

此外，最細單位均近實用面積1000方呎的峻源，昨日亦售出一個3房戶，為實用面積1185方呎的2座3樓A室，成交價1828萬元，成交實呎15,426元。

長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，同日售出一伙2座高層A室，實用面積817方呎，3房間隔，為項目面積最大3房單位，成交價1409.6萬元，實呎17,253元，買家為換樓客。

另英皇（0163）西半山摩羅廟街半山捌號亦售出一伙，單位為實用面積203方呎的17樓D室開放式單位，成交價658.67萬元，實呎32,447元。

相關字詞﹕新盤成交 峻源 龍譽 藍塘傲

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