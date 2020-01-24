無懼限聚加辣 帝御周六賣185伙 御海灣再推55伙 周五次輪銷售

明報記者 林尚民

帝御．金灣昨公布銷售安排，周六（8月1日）首輪發售185個單位，實用面積由207至548方呎，包括32伙開放式單位、71伙1房單位（包括2伙花園特色戶）、32伙1房連衣帽間單位、48伙2房單位及2伙2房連儲物室單位，以定價計，平均實呎14,509元，扣除最高6%優惠後（不計員工優惠），折實平均實呎13,638元。若以定價計，市值超過9億元。市場消息指，項目至昨日4天累收約5500票，超額約29倍。

4日暫收5500票 超額29倍

銷售將分三組進行，最先揀樓的P組員工認購組別，所有恒地或旗下全資附屬公司、香港小輪及帝國集團之任何董事、全職員工及其直系親屬均可購買，發展商亦更新價單，推出員工置業優惠，有關員工不經代理購買，可獲額外2.5%售價折扣優惠。另A組大手組別則可購2至4伙單位，買家可入2至4票，而B組時段買家則可購1至2伙，買家可入1至4票。

項目將於明晚8時截止登記，周五下午抽籤決定揀樓次序。發展商早前曾指，開售當天，除美麗華廣場5樓展銷中心內進行外，同時計劃租用經全面消毒的美麗華酒店部分地方，作客人分流用途，以嚴格執行防疫措施。

另上周六首輪銷情理想的新地（0016）屯門御海灣則推出55伙，本周五（31日）進行次輪銷售，其中54伙以價單形式發售，另有1伙特色戶進行招標，單位實用面積261至692方呎，折實價493萬至981萬元，折實平均實呎17,739元。

此外，早於2011年入伙、樓齡約9年的新地（0016）屯門掃管笏星堤，亦推出一伙特色戶連同兩個車位，周六進行招標，單位為實用面積2219方呎，連612方呎平台及1149方呎天台及泳池的6座11樓B室特色戶。

SEA TO SKY設房間予代理午膳

另方面，長實（1113）地產投資董事郭子威指，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY售樓處已完成加強防疫措施，相信包括客戶在內的人士會滿意是次安排。他又指，考慮到今日起所有餐廳不設堂食，而售樓處每日仍有代理及相關支援人員駐場，故特別安排相關人員可於中午12時至下午2時在售樓處的代理支援房內進行午膳，但須嚴格遵守同一時間最多只有兩人同時進食，除進食期間外，其餘任何時間必須戴口罩。