湯文亮：地產界的大王

地產界稱王反成負累

地產界有很多王，例如舖王，摸王，豪宅大王，劏場大王等，他們其實都唔想得到那些稱號，因為他們知道，那些稱號是一個負累，以我自己為例，我很少與那些稱王的人做交易，對手太強，輸多贏少，始終有多少心理威脅，如果一定要做買賣，買的時候鋤價多一些，賣的時候要價多一些，如此來說，唔着數的應該是那些稱王的投資者。

宜向大炒家接「摸貨」

初出道時有前輩教我，如果唔想買錯，最好就是同那些大炒家接「摸貨」，畀10個8個%他們賺，當做驗貨費用都抵，這招的確可行，但很難過老闆的一關，要老闆接「摸貨」，佢話唔知道我有沒有枱底交易，我接「摸貨」的次數雖然很少，但每次都獲得巨額利潤，所以，前輩的理論是正確的，到了今日，反而有不少「摸貨」專家自怨自艾，認為如果不是不斷炒賣，今日所得利潤會有更多，我絕對同意。

有老友話我從不評論劏場，現在有很多人投資劏場失手，輸很多錢，如果我評論，或者會令到一些人懸崖勒馬，唔使輸身家，其實我亦有打算出文講買劏場風險，但我同一個小投資者講到這問題，他反問只用三兩百萬，就可以買到一個舖位，甚至比車位還要便宜，唔買就笨，原來買劏場的人以為是買一個舖位，而不是一個單位，我知道點講都唔會阻止到那些買劏場舖的人，兩年之後我又見到那位小投資者，於是問有冇再買劏場舖，佢話唔敢喇，見過鬼仲唔怕黑，我終於明白，不用撰文講劏場舖，因為未買過的人怎樣勸也要買，買過的人怎樣誘惑也不會再買，撰文講劏場舖簡直是浪費時間。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]