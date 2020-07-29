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張兆聰：消費股更強 九毛九可投機買

【明報專訊】恒指昨升169點，收報24,772點，成交金額1124億元。美股周一晚反彈，納指升近1.7%，帶動恒生科技股指數升3.51%，騰訊（0700）擬私有化搜狗，股價大升4.5%，阿里（9988）及美團（3690）分別漲逾2%及3％，軟件股金蝶（0268）和金山（3888）升約8%。但恒指則相對落後，匯控（0005）跌1.6%報34.8元，失守35元關口，是指數衝高回落的一個原因。消費股相對科技股更強，配股不久的九毛九（9922）可投機買入。

美股反彈，主因是市場憧憬聯儲局會議將釋出鴿派信號。事實上，美國在抗疫上徹底失敗，多個重要州份包括加州已再度封城，經濟V形復蘇或多或少會有影響，多名有投票權的官員也表示憂慮。市場對當局加碼寬鬆有期望，金價破頂後進一步走高，白銀繼續瘋漲。筆者昨日中午指中港金礦股均顯著調整，而金礦股往往有領先作用，加上內地白銀期貨也高開漲停，金價、銀價要小心回調，結果下午顯著回落。

金價2000美元關前整固 後市升勢更健康

金價升勢是否結束？筆者不知道，相信也沒有人知道，事關影響金價的因素太多。但短期而言，金價實在太超買，14天RSI近日高達86以上。以往如此超買，金價都會有一段時間整固，歷時個多月至幾個月不等。技術上看，金價近期先破1900美元關口、再破歷史新高，若一口氣進一步攻下2000美元關口，反而升得愈急、跌得愈快。現於2000美元關口前暫時止步，先行整固、再次積蓄動能後才展升浪，後市升勢更健康。

匯控遭官媒指控陷害孟晚舟，同一時間深圳龍崗支行又關門，但那邊廂美國又指摘匯控向中國叩頭，由原先的左右逢源，變成兩面不是人。彭博社報道主席杜嘉祺正積極重組，當中包括出售歐美業務。匯控幾乎所有盈利都來自亞洲，市場一直有聲音希望能分拆出來，與差勁的歐美業務分割。但匯控的競爭優勢在於連接中港與西方，若沒有了海外業務，中資企業又為何要找匯控？退一步看，在當前的市場環境，先別說作價高低，連找買家也很困難。暫時要靠重組扭轉股價跌勢，可能性有限。

九毛九倘穩守配股價可小注收集

昨日中港股市反彈，主線是大型科技股和內需股，ATM（阿里、騰訊和美團）、半導體、白酒、食品等股份都有2%至5%的升幅。短線可投機買入九毛九。集團本月中先舊後新及股東減持配股，配股價11.8至12.18元，其中6600萬為新股，2000萬股為股東舊股，有90日禁售期。九毛九上市僅半年便配股，相信與疫情導致收入大減、現金不斷流出有關。以估值來看，現水平其實是相當高，2021年及2022年預測市盈率分別達到38倍和26倍，現價是反映集團能完美地執行擴張計劃，收入上升又能維持邊際利潤。這很難說合理與否，視乎市况和投資者的信任程度。在高估值下仍有投資者願意大手高位接貨，後市應有機會再度炒上。

本欄此前在配股後推介的希瑪（3309）和心動（2400），都是配股後發力炒上。若九毛九後市能穩守配股價，可小注收集投機買入。

[張兆聰 還看今朝]

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