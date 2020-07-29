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涂國彬 投資先機

投資策略

涂國彬：白銀壓力增 惟升勢不改

【明報專訊】即使經濟有望復蘇，但仍會受到疫情影響，畢竟在疫苗正式出台前，憂慮尚在。最新勞動市場數據仍然非常脆弱，首次申請失業救濟金人數意外回升，是今年3月以來首次增加。地緣政治風險增加，多少源於美國大選臨近，恐怕隨時有突發事件，引發市場突然波幅增加。各國繼續推進新的刺激政策，在歐盟通過復蘇基金之後，現在等待美國的新刺激計劃。

現貨金動能明顯增 再創新高眾望所歸

美元延續弱勢，見兩年低，利好金價。現貨金原本仍反覆測試每盎司1800美元一線，近日動能明顯增加，再創新高是眾望所歸。現在還要等待本周美國聯儲局議息會議，維持現有政策是大概率，重點是關注他們對於下一步經濟刺激的討論。近期，對於聯儲局或加入負利率行列的預期升溫，但主席鮑威爾之前已經表示過不會採取。

相對黃金的強勢，白銀上周四的表現不如人意。白銀走勢出現本周首次與金價背馳，出現獲利回吐的壓力，4日來首次回落。應該是風險偏好回落，工業需求受到影響。不過，短線調整並沒有破壞白銀的上行趨勢，後市還將進一步走高。

受疫情影響 限制鉑金上行空間

鉑金也跟上金銀的這波大漲，不但回補了疫情後的損失，上周初動能非常強勁，上周四和周五有調整壓力，不過沒有回檔幅度有限，全周仍累計逾一成的漲幅，後市有機會挑戰1000美元。不過目前其工業需求還是受到疫情的影響，沒有辦法立刻完全修復，限制了鉑金上行空間。

鈀金也同樣走高，不但突破區間阻力，更是連漲第四周，後市料延續升勢，但2400美元附近阻力大。

（筆者為證監會持牌人士，其投資及管理基金持有SPDR金ETF（2840）之財務權益）

永豐金融資產管理董事總經理

[涂國彬 投資先機]

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