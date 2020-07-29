涂國彬：白銀壓力增 惟升勢不改

現貨金動能明顯增 再創新高眾望所歸

美元延續弱勢，見兩年低，利好金價。現貨金原本仍反覆測試每盎司1800美元一線，近日動能明顯增加，再創新高是眾望所歸。現在還要等待本周美國聯儲局議息會議，維持現有政策是大概率，重點是關注他們對於下一步經濟刺激的討論。近期，對於聯儲局或加入負利率行列的預期升溫，但主席鮑威爾之前已經表示過不會採取。

相對黃金的強勢，白銀上周四的表現不如人意。白銀走勢出現本周首次與金價背馳，出現獲利回吐的壓力，4日來首次回落。應該是風險偏好回落，工業需求受到影響。不過，短線調整並沒有破壞白銀的上行趨勢，後市還將進一步走高。

受疫情影響 限制鉑金上行空間

鉑金也跟上金銀的這波大漲，不但回補了疫情後的損失，上周初動能非常強勁，上周四和周五有調整壓力，不過沒有回檔幅度有限，全周仍累計逾一成的漲幅，後市有機會挑戰1000美元。不過目前其工業需求還是受到疫情的影響，沒有辦法立刻完全修復，限制了鉑金上行空間。

鈀金也同樣走高，不但突破區間阻力，更是連漲第四周，後市料延續升勢，但2400美元附近阻力大。

（筆者為證監會持牌人士，其投資及管理基金持有SPDR金ETF（2840）之財務權益）

永豐金融資產管理董事總經理

[涂國彬 投資先機]