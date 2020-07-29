植耀輝：大戶趁高減磅 遠大住工慎高追

回A概念股愈升愈有

雖然大市繼續缺乏方向，科技股亦略見調整，不過回A概念股依然愈升愈有，昨日東風（0489）因此大升13.5%，但遠大住工（2163）亦是其中之一，自今年5月15日開始提到回A至昨日收市為止，股價累積升幅達到兩倍；即使上周三發盈警，預期今年上半年業務盈轉虧，但股價亦未見受太大影響。

在此先跟大家介紹遠大住工基本資料。該公司於去年11月初上市，上市價為9.68元，其業務主要包括PC（預製混凝土）構件製造及PC生產設備。由於業務本身看似沒有太多賣點，股價長期「潛水」之餘，成交亦一向疏落。不過，在回A消息曝光後，其股價及交投始顯著上升。

再談談遠大住工本業發展，筆者相信大部分讀者對PC認識不深，其實近年相關產業有不俗發展，其中一樣較為人熟悉就是樓宇建築時所採用之嵌入式組件，這種做法可減省現場施工工序。遠大住工正是內地PC構件製造及生產設備製造商龍頭，2018年於內地之市場份額分別達到13%及38.3%。其業務伙伴亦為大家所熟悉，當中包括碧桂園（2007）及萬科（2202）等內地大型房企。

過去數年遠大住工業績表現亦相當不俗，去年盈利便急升45.2%至6.76億元人民幣。今年上半年雖發盈警，但公司指是受疫情影響，令部分自營工廠客戶工程項目及PC構件銷售延期；如下半年內地經濟活動能陸續恢復正常，下半年業績料會有不俗反彈。儘管如此，股價突然暴漲，似乎與本業發展無關，回A便是本輪急升的最大催化劑。

遠大住工股價突暴漲 無關本業發展

當然，回A憧憬確有利短期股價走勢，只是有中芯（0981）「前車之鑑」，正式回A後相關炒作可能「話完就完」，而且遠大住工還有另一個「見頂」指標，就是大戶趁高減磅。基礎投資者之一的中聯重科（1157）近日連番減持，其持股量由上市時的19.75%，降至最新的14.8%。遠大住工現價是否仍值得高追，建議大家還是三思較好。

另外，筆者下周休假，暫停供稿一周。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]