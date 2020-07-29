張兆聰：同程藝龍藉利好消息先炒一轉

美股能從疫情低位V形反彈，一個主要原因是政府大舉派錢，除了原有的失業援助，還提供每周600美元的額外補貼。大量低收入民眾獲得的政府補助，較原先工作時的薪酬更高，過去數月無論是實際消費還是消費者情緒都意外的強勁，企業業績也因而受惠。因此，該補助對於股市有重大影響。共和黨提出延長額外補貼，但因應此前過度派錢降低民眾工作意願，建議補貼金額由每周600美元下調至200美元。民主黨批評規模不足，仍維持5月時提出的總額達3萬億美元救市方案，包括維持每周600美元的補貼不變。

在總統選舉前，兩黨在如此重要議題上一定會有激烈爭議，最終補貼規模，能否及時延長補貼都會影響美股表現。至於聯儲局寬鬆立場肯定不變，多名有投票權的委員都已表達對疫情憂慮。問題是當前貨幣政策已是史上最寬鬆，信貸市場又穩定，進一步增加購買資產規模，雖然是利好股市，但對經濟則沒有任何直接作用。同時要留意，市場通脹預期正不斷升溫，已回升至近兩年的下降軌水平，也會是當局要考慮的一個因素。

濠賭股收入持續大減 財政壓力大

澳博（0880）上半年業績慘不忍睹，上半年總收入按年大跌74.4%至43.74億元，博彩淨收益亦大跌逾74%至42.72億元，經調整除息、稅、折舊及攤銷前虧損9.84億元。表面看，以一家濠賭股而言，這個虧損金額屬於可承受範圍，但集團開始要為「上葡京」償還貸款，每天的剛性支出又令現金持續流走，淨流動資產由接近44億元急劇惡化至負22億元，短期流動性有一定壓力。當然，以澳博這種級數的企業，絕不會出現問題，只是近期疫情有全球式捲土重來之勢，美國、印度、巴西等不說，西班牙也出現顯著回升，就連中國新確診也創出3個半月新高。若濠賭股持續面對收入大減，到今年底、明年上半年時，財政壓力就會非常巨大。

同程藝龍有力向上突破展升浪

中概股回歸自京東（9618）上市後轉趨沉靜，但路透社報道，攜程正與包括私募基金的投資者洽商，在美國私有化退市，之後等待好時機回歸中港上市。若選擇此時此刻退市而非到港作第二上市，反映攜程深信現價是相當低估值，只願意私有化但拒絕發行新股集資。消息對同業同程藝龍相當有利，報道在昨日中午已出現，同程藝龍股價已有初步反應；暫時仍可視作區間波動，但估計有力向上突破展升浪。

[張兆聰 數據尋寶]