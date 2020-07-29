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Under Armour 遭美證交調查

【明報專訊】美國證交會（SEC）向美國知名運動品牌Under Armour（UA）、其執行主席普蘭克（Kevin Plank）及財務總監伯格曼（David Bergman）發出「威爾斯通知」（Wells notice），通報已對該公司在2015第三季至2016年第四季，將銷售額推前計算的會計手法進行調查，最終可能作出民事指控。

最終可能作出民事指控

UA強調，該通知「既不是對違法行為的正式指控，也不是違反任何法律的最終裁定」，且SEC未發現其違反會計準則。CNN稱，把銷售額提前計入的做法，通常目的在於達到銷售目標，本身並不違反SEC的規則。收到威爾斯通知的公司，可提交書面辯護作為回應。SEC通常在發出威爾斯通知後的180天內，決定是否採取法律行動。

《華爾街日報》稱，近年較少公司收到SEC及出的威爾斯通知，若收到相關通報，表示情况嚴重。安達信會計師事務所（Arthur Andersen LLP）前合夥人彼得森（Jim Peterson）稱：「一旦收到威爾斯通知，實際等同於宣戰。意味執法者鎖定你且子彈上膛，準備展開行動。」SEC曾在2014年向紐約梅隆銀行發出威爾斯通知，指其涉嫌違反海外賄賂法。該銀行最終支付1480萬美元換取和解。

Nike領導團隊將加一名黑人女性

此外，全球最大的體育用品製造商Nike表示，多元化總監將會換人，而領導團隊將增加一名黑人女性，以實踐團隊多元化的承諾。另外，美國男裝零售商Men's Wearhouse母公司Tailored Brands表示，可能最早於第三財季（即今年8月2日起）申請破產保護，股東可能在重組過程被淘汰。該公司早前計劃關閉最多500家門店，並表示已不符合在紐交所上市的標準。今年迄今其股價累計跌86%。

（綜合報道）

[國際金融]

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