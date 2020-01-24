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共和黨倡削失業津貼至每周200美元

【明報專訊】美國參院共和黨人公布新一輪價值約1萬億美元的新冠疫情紓困方案建議，內容包括向4月領取過1200美元支票的美國成年人，再發放新一輪1200美元的支票。不過聯邦政府每周向失業人士發放的600美元額外津貼，將在8至9月大幅削減至200美元。此後聯邦和州政府提供的失業救濟，將相當於失業人士在職時的七成工資。由於600美元的額外補貼將於本周五（31日）屆滿，兩黨達成協議迫在眉睫。

民主黨嫌援助太少 未必放行

共和黨的方案，與民主黨的計劃有明顯分歧，後者正爭取截至明年1月，仍向失業者發放每周600美元的額外補貼，這或使雙方難以在數天內達成妥協。民主黨批評共和黨的援助太少、太複雜，且太遲提出。部分地方官員警告，州系統可能趕不及做計算，例如將救濟金與失業者昔日的工資掛鈎等計算工作。

根據共和黨建議，可再次領取支票的美國人，資格跟上次一樣，個人年收入調整後不超過7.5萬美元，超出此標準獲發放的金額會逐步減少。16歲或以下的未成年人，上次也可獲發500美元。

民主黨現爭取每名孩子的支票金額加碼至1200美元，跟成人看齊。每個家庭最多3名孩子可享此福利。共和黨的建議還包括多項稅務抵免，例如將3月為企業推出的保留工人抵稅額上調。

（綜合報道）

[國際金融]

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