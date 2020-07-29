聯儲局延長緊急貸款計劃 無助提振大市 美股三大指數早段偏軟

開市前公布業績的道指成分股3M及麥當勞盈利遜預期，股價早段分別跌4%和2%。同為道指成分股的美國大藥廠輝瑞（Pfizer）盈利大跌逾三成至34.3億美元，但仍較分析師預期的好，且上調全年盈利預測，其股價早段升3%。美匯指數昨日止跌，12月期金昨曾見每盎司2000美元，之後回落。

獲延長的聯儲局貸款計劃包括：主街信貸計劃（Main Street Lending Program）、一級交易商信貸工具、貨幣市場共同基金流動性融資工具、一級及二級市場信貸工具、定期資產擔保證券貸款工具（TALF）及薪酬保障計劃。此外，商業票據融資計劃將在明年3月到期，而市政流動性工具原已訂於今年底結束。

麥當勞6月美同店銷售跌幅收窄至2.3％

美國餐飲業重開門市之際，麥當勞6月的美國同店銷售額僅跌2.3％，跌幅較4月時的19.2%大幅收窄，整個第二季的跌幅平均為8.7%，反映其美國業務過去數月持續改善，且復蘇進度勝過美國整體餐飲行業。不過由於美國以外的海外門店關閉，全球同店銷售額在次季下降23.9％，拖累麥當勞第二季整體收入下降30%至37.7億美元（約294億港元），但仍超出分析師預期的36.8億美元。麥當勞第二季利潤按年跌近七成至4.838億美元（約37.7億港元）。撇除特殊項目，每股盈利66美仙，低於分析師預期。麥當勞股價早段跌約2%。

麥當勞CEO：駕車取餐網絡減震盪

麥當勞上季利潤減少，部分由於疫情期間市場推廣等開支增加，損害了麥當勞的利潤。不過麥當勞行政總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）稱，麥當勞覆蓋廣泛的駕車取餐網絡，加上近年致力投資於數碼化及速遞服務，助麥當勞度過動盪時刻，隨着全球市場重新開放，麥當勞在整個第二季度的業績持續改善。

3M收入跌12%遜預期

麥當勞有接近三分之二的分店設在美國以外地區，海外門市停業嚴重妨礙其銷售。但到上季末，已有94％的麥當勞海外門店至少恢復部分服務。國際營運市場（包括法國和英國）在4月的同店銷售額下降三分之二，到6月這些市場的同店銷售額跌幅已收窄至18.4％。在中國和巴西在內的國際發展特許經營市場，麥當勞同店銷售額在4月下降32.3％，到6月跌幅收窄至20.3％。

受疫情影響，美國多元化工業巨頭3M在截至6月底的次季，收入按年跌12.2%至72億美元，經調整每股盈利1.78美元，按年跌16.4%，遜於分析師預期。至於輝瑞，由於疫情期間，市場對其部分藥品的需求下降，拖累收入按年跌11%至118億美元。不過每股盈利78美仙，勝分析師預期。輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠病毒疫苗已進入後期測試。若研究成功，可望最早於10月提交美國食品及藥物管理局（FDA）審批。

（綜合報道）

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