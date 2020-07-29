吳光正29億增持九倉九置 董事局無家族成員 業績前仍可增持

會德豐私有化後

吳光正九倉九置實際持股急跌

據聯交所股權披露顯示，吳光正家族在會德豐的要約協議安排條件達成後，同日以每股平均價30.75元增持3794.5萬股九置股份，涉資11.67億元，令家族在九置的持股比例由47.66%增至48.91%；同時吳光正家族由於在九倉的持股量超過五成，故不受到「2%自由增購權」限制，家族當日以每股平均價14.8元增持了九倉1.17億股，涉資更高達17.36億元，持股比例由51.1%大增3.5個百分點，至54.95%水平。

對於今次吳光正家族大手掃貨，宏高證券投資經理梁杰文認同是因為涉及私有化會德豐後，吳光正家族為了增加持股量而重新增持九置及九倉。

不受「2%限制」 17億大手增持九倉

今次吳光正家族增持行動，正值九置及九倉中期業績前的董事禁售期。九置及九倉分別將於本周四（30日）及下周一（8月3日）公布中期業績。不過，由於吳光正分別在2013年、2015年退任會德豐及九倉主席之位後，僅安排其子吳宗權接任會德豐主席。有市場人士指，由於吳光正家族並無家族成員出任九倉及九置董事，主席則由重臣吳天海出任，變相令到吳光正家族可以不受限制地在業績期前增持兩間公司股份。九倉及九置發言人回覆查詢稱，沒有收到任何董事最近交易的通知，也不覺察有任何異常情况。

梁杰文認為，吳光正家族或是特意不安排成員加入董事局，以便將來有任何行動如安排關連交易都會比較方便。

吳光正家族在2月底公布，以每股會德豐獲分派一股九置及一股九倉，另加現金12元提出私有化會德豐，當時九置及九倉股價分別為40.2元及19.7元，但事隔數月，九置及九倉股價大幅回落，昨日分別收報僅28.05元及13.02元。

明報記者 方楚茵